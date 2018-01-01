"MBC " تُكذب "نوال الكويتية

جهينة نيوز:

رفضت مجموعة قنوات " MBC" الاتهامات التي وجهتها لها الفنانة الكويتية نوال، حول عدم المهنية وعدم احترام النجوم، وذلك بعد عدم مشاركتها في الموسم الرابع من برنامج "The Voice".

أشار المتحدث باسم MBC مازن حايك، أن الفنانة نوال الكويتية لم تعلم عودة الموسم الرابع من البرنامج من مواقع التواصل الإجتماعي، وأحد مدراء MBC أخبرها أننا مضطرون لاستكمال البرنامج كما هو، لأسباب تعاقدية مع الشركة صاحبة إنتاج البرنامج بالشرق الأوسط لعرض الموسم الرابع الذي تم تصويره بأحلام ومحمد حماقي وإليسا وعاصي الحلاني.

واضاف حايك: عرضنا على نوال المشاركة في الموسم الخامس أو الانضمام إلى لجنة تحكيم "آراب أيدول"، وأكدنا أن اتهامها لـ MBC بعدم احترامها للنجوم ليس في محله، ونحن يدنا ممدودة لها خاصة وأن عقدها معنا غير مكتمل، وهو كان بمثابة مسودة تعاقد فقط ولم نبرم معها عقداً لإنتاج موسم جديد كبديل للموسم الرابع نتيجة حقوق الملكية الفكرية.