تعليقا على هدنة سوريا..روسيا تصفها بغير الواقعية و أمريكا تؤيد

جهينة نيوز:

وصفت روسيا المبادرة الأممية بخصوص إعلان هدنة عامة في سوريا لمدة شهر بغير الواقعية، فيما أيدت أالولايات المتحدة الدعوة الأممية .

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس: "كما تفهمون، فإن هذه الخطة غير واقعية على الإطلاق، إننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار في سوريا ونهاية للحرب، لكنني لست على يقين تماما بأن الإرهابيين سيوافقون على الاقتراح الذي سيتم عرضه عليهم"

بدورها أيدت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت المبادرة و قالت إنها "تؤيد دعوة الأمم المتحدة لوقف العنف في سوريا مدة شهر لإيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إجلاء 700 مدني"، بعد تقارير صدرت حديثاً مفادها أن الحكومة السورية تستخدم أسلحة كيماوية .

وكانت الأمم المتحدة قد دعت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإعلان نظام وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سائر أراضي سوريا من أجل التمكين من إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المنكوبة وإخلاء المدنيين المرضى والمصابين من الأراضي المحاصرة.