البرلمان المصري: أنقرة مصابة بالخبل وتصريحات وزير خارجيتها همجية

جهينة نيوز

قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سلامة الجوهري إن تصريحات وزير الخارجية التركي تدل على الهمجية، مضيفا أن حكومته أصابها الخبل بعد نجاحات السيسي دوليا وإقليميا.

وأكد اللواء سلامة الجوهري أن مصر جاهزة للدفاع عن حدودها الإقليمية، مشيرا إلى أن أي تجاوز تجاه المياه الإقليمية سيتم الرد عليه بكل قوة، معرجا بالقول "جيشنا وقواتنا البحرية بتسليحاتها الحديثة من حاملات طائرات وغواصات وزوارق وصواريخ جاهزة لردع أي تدخلات من تركيا أو من دول أجنبية".

وبحسب ما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية، الخميس، فقد شدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري على أنه لن يسمح بالمساس بحقوق مصر السيادية.

وصرح الجوهري: "وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تناسى هو ورئيسه أردوغان أن اتفاقيتنا مع قبرص قانونية، وتم إيداعها في الأمم المتحدة، وعليه أن يعود إلى رشده ويطلع على القانون الدولي بدلا من هذه "الخزعبلات".

ولفت النائب المصري إلى أن تصريحات أنقرة ناتجة عن أن إيران ستمنع الغاز المجاني الذي تعطيه لتركيا مما سيصيبهم بأضرار جسيمة، بحسب ما جاء على لسانه.

كما بين في السياق أنه وفي جميع الأحوال ستستمر مصر في التنقيب عن الغاز في المتوسط، وأنه لن يسمح لأحد بأي تدخل أو تعطيل للتنقيب.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية