وزير الدفاع القطري يثير زوبعه ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس, 8 شباط 2018 الساعة 18:41 | سياسة, عربي

وزير الدفاع القطري يثير زوبعه ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز

أثارت زيارة وزير الدفاع القطري حدود بلاده مع السعودية بالزي العسكري موجه ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي, و كان للسعوديين الحصة الأكبر من السخرية و التهكم و هو أمر طبيعي في ظل العلاقات القائمة بين البلدين, و لكن الصورة بحد ذاتها أثارت سخرية أكبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي, بحيث ظهر وزير الدفاع على انه العدو.

و نشرت وزارة الدفاع القطرية صورة لوزير دفاع مشيخة قطر التي تحميها قوات للناتو من الولايات المتحدة و تركيا و بريطانيا خلال زيارته الى الحدود السعودية القطرية بالزي العسكري, و المفارقة ظهر في الصورة الجنود القطريين يصوبون بنادقهم بإتجاه الوزير القطري و مرافقيه و هو ما أثار سخرية الكثير من الناشطين الذين كتبوا, الجيش القطري لأول مرة يوجه سلاحه ضد عدو قطر.

هذا و يظهر في الصورة ثلاث جنود قطريين يتمترسون في خندق صغير على كتفه عدد من الأكياس الرملية يحملون بنادق في وضع الاطلاق و ليس في وضع الحراسة على أنهم يراقبون الحدود, في وضع مسغرب لدولة تملك مليارات مثل قطر لا تبني تحصينات لجنودها و محارس تحميهم من حر الاجواء القطرية و الرطوبة العالية.


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