وزير الدفاع القطري يثير زوبعه ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز

أثارت زيارة وزير الدفاع القطري حدود بلاده مع السعودية بالزي العسكري موجه ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي, و كان للسعوديين الحصة الأكبر من السخرية و التهكم و هو أمر طبيعي في ظل العلاقات القائمة بين البلدين, و لكن الصورة بحد ذاتها أثارت سخرية أكبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي, بحيث ظهر وزير الدفاع على انه العدو.

و نشرت وزارة الدفاع القطرية صورة لوزير دفاع مشيخة قطر التي تحميها قوات للناتو من الولايات المتحدة و تركيا و بريطانيا خلال زيارته الى الحدود السعودية القطرية بالزي العسكري, و المفارقة ظهر في الصورة الجنود القطريين يصوبون بنادقهم بإتجاه الوزير القطري و مرافقيه و هو ما أثار سخرية الكثير من الناشطين الذين كتبوا, الجيش القطري لأول مرة يوجه سلاحه ضد عدو قطر.

هذا و يظهر في الصورة ثلاث جنود قطريين يتمترسون في خندق صغير على كتفه عدد من الأكياس الرملية يحملون بنادق في وضع الاطلاق و ليس في وضع الحراسة على أنهم يراقبون الحدود, في وضع مسغرب لدولة تملك مليارات مثل قطر لا تبني تحصينات لجنودها و محارس تحميهم من حر الاجواء القطرية و الرطوبة العالية.