موسكو ترفض استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من أي مفاوضات حول سوريا

الخميس, 8 شباط 2018 الساعة 15:34 | سياسة, محلي

موسكو ترفض استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من أي مفاوضات حول سوريا

جهينة نيوز

صرح السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، بأن روسيا تعتبر استبعاد "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي من أي مفاوضات كانت حول سوريا أمرا غير بناء.

وقال السفير لـ "سبوتنيك": "انطلاقا من ذلك، نعتقد أن استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي من أي صيغ تفاوضية أمر غير بناء، ونواصل الاتصالات العملية مع حزب الاتحاد الديمقراطي، بما في ذلك عبر عسكريي المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن مؤتمر الحوار الوطني السوري وافق على إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف.

وأوضح لافروف أن اللجنة الدستورية ستضم مندوبين منتخبين في المؤتمر وممثلي المجموعات الذين لم يحضروا المؤتمر.


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