الدفاع الروسية: الطيران الأمريكي قصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية ضد "داعش"

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الأمريكي قصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية عسكرية ضد إحدى الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه في الفترة الأخيرة ازداد عدد حالات قصف مواقع القوات الحكومية السورية في بعض مناطق محافظة دير الزور، وفي 7 فبراير/شباط توجه أحد فصائل قوات شعبية موالية للقوات الحكومية للقيام بعملية استطلاعية جنوب شرقي الصالحية.

وأضافت أنه "أثناء تنفيذ المهام تعرضت القوات الشعبية لقصف مفاجئ من مدافع الهاون وراجمات الصواريخ، وبعد ذلك تعرضت لضربة من قبل مروحيات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة".

و أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قصف الولايات المتحدة للقوات الموالية للحكومة السورية أظهر حقيقة عدم سعي الولايات المتحدة لمكافحة "داعش"، بل للاستيلاء على "الأصول الاقتصادية" في البلاد.

و جاء في بيان وزارة الدفاع "لقد أظهرت الحادثة مرة أخرى أن الغرض الحقيقي من استمرار التواجد غير القانوني للقوات الأمريكية في سوريا ليس القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وإنما الاستيلاء والسيطرة على الأصول الاقتصادية، التي تعود ملكيتها للجمهورية العربية السورية فقط".