روسيا: الوجود العسكري الأمريكي في سورية تحدياً خطيراً للعملية السياسية ولوحدة الأراضي

جهينة نيوز

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا هو تحدٍ جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وقالت الناطقة: "التواجد العسكري للولايات المتحدة غير الشرعي على أراضي سوريا هو تحد جاد للتحرك نحو السلام في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها".

وقد أعلنت قيادة "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد "قوات موالية للحكومة السورية" لقيامها بـ"هجوم غير مبرر" على مقر قيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت قيادة "التحالف" في بيان، إن "قوات موالية للحكومة السورية، شنت هجوما غير مبرر على مقر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في الـ 7 من فبراير/ شباط، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر، يعملون كمستشارين ومساعدين وقوات مرافقة مع شركاؤنا بقوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على بعد 8 كيلومترات شرق خط مناطق تخفيف حدة التصعيد المتفق عليه على نهر الفرات.

روسيا اليوم