مستشارة الرئيس الأمريكي: "ترامب مختار من الله"!!

جهينة نيوز

زعمت “باولا وايت” المستشارة الروحية للرئيس الأمريكي، أن دونالد ترامب”مختار من الله”.

وقالت “وايت” إنها لبَّت رغبته، وجمعت 30 قساً يمثلون مختلف التقاليد الإنجيلية في برج ترامب بمنهاتن، وبعد جلسة الصلاة، قالت لترامب: “أعتقد أن الوقت ليس مناسباً”.

وأخذ ترامب بنصيحتها، ووعدته بإجراء هذه الصلاة من جديد بعد أربعة أعوام، وفي سبتمبر 2015 جمعت “وايت” قيادات دينية في برج ترامب، وأجرت الصلاة المعهودة، لتخرج بحكم جديد: “أصبحت الآن جاهزاً لخوض الانتخابات”.

وتُظهر فيديوهات على يوتيوب هذه الصلاة، وتظهر فيها وايت واقفةً إلى جانب ترامب ورأسها منحن وهي تتضرّع لليسوع.

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