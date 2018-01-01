بالصور.. طقس استثنائي يحول باريس الى "عاصمة اسكندنافية"

جهينة نيوز:

تسبب تساقط الثلوج ليل الثلاثاء الأربعاء بحالة من الفوضى في باريس وضواحيها حيث علق مئات الأشخاص على الجادات السريعة أو أمضوا ليلتهم في مراكز استقبال، في حين تمكن البعض من ممارسة رياضة التزلج في العاصمة.

وألغيت رحلات صباح الأربعاء في المطارات الباريسية حيث بلغت سماكة الثلوج 13 سنتم، كما تأثرت رحلات القطارات وبقيت الأوضاع على الطرق معقدة وحركة الحافلات شبه معدومة في المنطقة. أمّا المترو فكان يسير بشكل طبيعي في العاصمة على ستة خطوط وتأثر قليلاً على الخطوط الأخرى.

وطلبت وزارة الداخلية من السائقين عدم قيادة سياراتهم "بسبب هذا الطقس الاستثنائي".

وعلقت قناة "بي اف ام تي في" بالقول إن باريس "تحولت الى عاصمة اسكندنافية" بعد أن غطتها طبقة من الثلوج سماكتها 12 سنتم في قسمها الجنوبي.

وغطت طبقة من الثلوج أرصفة العاصمة وضواحيها لكنها دون كمية الثلوج التي تتساقط على روسيا أو كندا. إلا أن الثلوج فاجأت الفرنسيين غير المعتادين على هذه الظاهرة وأدى ذلك الى إغلاق برج ايفل منذ الثلاثاء. وأثار ذلك جدلاً إذ ندد البعض بقلة استعداد الأجهزة المختصة بسلامة الطرق.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو لاذاعة "ار تي ال"، "يجب التوقف عن نشر أكاذيب ومعلومات مغلوطة" والإقرار بإنه "يصعب توقع كمية الثلوج التي ستتساقط".

وعلى طريق جنوب غرب العاصمة علق حوالى ألفي شخص طوال الليل بحسب السلطات. وترك عدد منهم سياراتهم ليلاً للجوء الى قاعة رياضية. وكانت أكثر من 900 سيارة عالقة ظهر الأربعاء على هذا الطريق.

وفتحت مراكز الاستقبال لأكثر من 600 شخص في حين استقبل 700 في محطات القطارات و230 في مطار اورلي.

وسجلت حركة السير ازدحاماً في المنطقة وامتدت طوابير السيارات على 200 كلم في حين كانت 739 كلم مساء الثلاثاء بحسب موقع سيتادان لحالة الطرقات.

وفي مطار رواسي ألغيت كل القطارات المتجهة الى العاصمة لساعات. وأفادت مراسلة فرانس برس أن الحديقة أغلقت أمام الزوار لكن مجموعة من المتزلجين دخلوها لممارسة رياضتهم المفضلة.

وطال سوء الأحوال الجوية قسماً كبيراً من شمال فرنسا وأبقت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية على مستوى التحذير البرتقالي في عشر دوائر لتساقط الثلوج والجليد ظهر الاربعاء.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة منخفضة جداً في فرنسا ليل الأربعاء الخميس باستثناء الساحل المتوسطي. وفي المناطق الواقعة في المنطقة الباريسية وفي الوسط قد تهبط الى 8 درجات تحت الصفر.