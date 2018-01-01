أبراج يوم الخميس 2018/2/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 8/ 2: مخلص عطوف متطلب مفرط بالثقة بنفسه، عنيد وسريع الغضب من صفاته الايجابية ناجح ومندفع ذكي متلهف فنان نشيط مفعم بالحيوية متعاون متعدد المواهب، يهوا الامور الجديدة والغريبة، عام حافل بالظروف الغنية، فرصة مفاجئة بالحياة المهنية والاجتماعية، فرصة للسفر ان كانت هجرة او اقامة مؤقتة او رحلات عابرة وثقافات اخرى، يتعلم لغة جديدة او مهارة جديدة، تعامل مع شركات، الاشهر الجيدة ٥+ ٨+٩+١٠+١٢

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: انت على موعد مهم، احتمال تجربة غنية ومفرحة، تنجح بالوصول لهدفك وتكون نجما بمحيطك، تعرف لقاء مهم يغلب عليك المعايير، اتصال لاماكن بعيدة، زوار او سفرة او تتبدل الظروف وتتشكل عندك لقاءات، مرتاح وتمشي امورك بسهولة، انتبه من السرعة على الطرقات، يوم جيد للاوراق واوضاعك مرتاحة

الثور: اليوم انت أفضل من اليومين الماضيين فقد كنت مضغوطا، نهار يحمل لك مشاركة نشاط وتناقش شيء جديد يتعلق بقصة تأمين او ارث، انتبه كي لا تضيع في التفاصيل، تناقش فاتورة او شيء استشفائي او مرافقة مريض، تحصل على شراكة او تعويض، انتبن لصحتك واوراقك، تصحيح اخطاء ومال مشترك

الجوزاء كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبانتقال القمر الى القوس انتبه من الوقوع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، طالب وتعهد مع الشركاء، تهتم بآراء الشريك لكن احتمال منافسة او خصومة، لا تحكم لان النقاشات تؤدي الى عرقلة

السرطان: الاجواء كانت مريحة في اليومين الماضيين لكن اليوم عمل كثير تشارك بوشة عمل، يوم صعب ومتطلب انتبه لصحتك، اهتمام بصحة احد مقرب، تمرر هذا اليوم بهدوء، دعم وجدول اعمال يساعدك فيه زميلك، تكون بكل طاقاتك للدخول بجو العمل

الاسد: بعد يومين من الهواجس والمشاكل العائلية لا تضيع وقتك، كرر محاولاتك لان نهارك في انسجام وتقارب، الحظوظ قوية ومناسب لخوض منافسة وتاخذ مبادرة، لا تتردد تعيد تقييم بعض الامور، تقوم بدور بارز لاحد الاطفال، سهرة ولهو مساء، صوتك مسموع

العذراء: طاقتك عالية تحمل لك ممارسة اعمالك باتقان ومهارة، مجالاتك واسعة تكون على صعيد سفر او اوراق او بيع وشراء وتجارة او مشروع له بعد خارجي

الميزان: تهتم بمواهبك وقدرتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، فرصة للحوار والتقارب مع اهل واخوة، نهار داعم ومساعد، يوم جيد لتروج لعملك وتتخطى العقبات، تجاذبات وتجنب للفشل، تفاوض جدال، اذهب الى مواعيدك على الوقت عندك اكثر من موعد

العقرب: القمر كان ببرجك، مساء ينتقل للقوس لذلك لحظات سعيدة وانفراجات وتكون محور اهتمام وتقدير وتفرح لمكاسب وارباح وللبعض استرداد دين، اتخاذ قرارات جذرية بخصوص المال، تنتظر وضوح لتنفذ ما تفكر به، عنوان نهارك المال

القوس: رغبة بتطوير نفسك، تطوي صفحة مزعجة بقوة وعزيمة لان القمر ببرجك والحظ لجانبك، تستفيد من حدودك انت بموقع نافذ والاجواء واضحة تقوم بخطوات جريئة تحدد من خلالها مسار علاقاتك او وضع خاص فيك، انت عاجز عن الالتزام بالمواعيد بسبب كثرتها، تسيطر على زمام الامور

الجدي: لا تنتظر اليوم اي تحرك او انطلاقة، يوم فارغ من الطاقة ليس يوم سلبي لكن من المستحسن ان تلجأ لقدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود وخيبات الامل، انتبه من خسارة مالية او معنوية، انتبه من الغش والاحتيال او ضياع اغراضك

الدلو: تطرح أسئلة وتجد ترحيب ودعم تطور إحدى علاقاتك، تقدم اجتماعي يوم اجتماعي، يوم جيد ويناسبك ان تكون وسط مجموعة بامكانك ان تراهن على حظ في تحقيق مشاريعك وتطلب امنية عن طريق اصدقاء، التعامل جيد، استغل هذا النهار للدعوات والعزائم والمعارف الجديدة

الحوت: جو ضاغط لكنه ليس سلبي، يوم متطلب لا تترك احدا يحبطك ناقش بوضوح حدد اهدافك وتعاون مع الاخرين كي لا تخسر، ثقة من احد الاشخاص النافذين بك، رتب اعمالك لا تكابر، احتمال نصيحة او مساعدة، نزلة اسواق وتعامل مع وجوه جديدة، انتبه لعملك واطلب تعاون