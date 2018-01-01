فرانكفورت بسهولة إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

جهينة نيوز:

تجاوز اينتراخت فرانكفورت، وصيف النسخة الاخيرة، ضيفه وجاره ماينتس بسهولة 3-صفر، الاربعاء في ربع نهائي كأس المانيا في كرة القدم.

على ملعب "كومرتسبانك ارينا" وامام 47 الف متفرج، استفاد فرانكفورت، المتوج بالمسابقة 4 مرات بين 1974 و1988، من الاخطاء الدفاعية لخصمه وسجل له الكرواتي العائد من الايقاف انتي ريبيتش (17) والكسندر هاك (53 خطأ في مرمى فريقه) والاسباني عمر ماسكاريل (62).

واكمل ماينتس الذي يكافح للهرب من الهبوط الى الدرجة الثانية، نهاية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد داني لاتسا لخشونته غير المبررة على المكسيكي ماركو فابيان (82).

ونجح فرانكفورت، صاحب المركز السادس في الدوري راهنا، في تعويض سريع لخسارته الاخيرة امام اوغسبورغ صفر-3، وهو يحاول تكرار مشواره الاخير عندما بلغ النهائي وخسر امام بوروسيا دورتموند 1-2.

وكانت المواجهة الوحيدة بين الطرفين في مسابقة الكأس في الدور الثاني لموسم 1987 عندما فاز فرانكفورت 1-صفر بعد التمديد.

ونجح ماينتس بتخطي ربع النهائي مرة وحيدة في موسم 2009 عندما خسر امام باير ليفركوزن 1-4 بعد التمديد.

وكان بايرن ميونيخ متصدر الدوري بلغ نصف النهائي الثلاثاء بفوزه الساحق على بادربورن من الدرجة الثالثة 6-صفر، فيما احتاج مطارده في الدوري باير ليفركوزن الى التمديد لتخطي ضيفه فيردر بريمن 4-2 (الوقت الاصلي 2-2).

ويسعى بايرن ميونيخ لاستعادة لقب المسابقة التي يحمل رقمها القياسي (18 لقبا) بعد ان أقصى بطل النسخة السابقة بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي وثأر لخسارته امامه في دور الاربعة في 2017.

وتختتم منافسات ربع النهائي في وقت لاحق بمواجهة شالكه حامل اللقب 5 مرات آخرها في 2011مع فولفسبورغ المتوج مرة في 2015.

ويقام نصف النهائي في 17 و18 نيسان/ابريل المقبل، والنهائي في 19 ايار/مايو على الملعب الاولمبي في برلين.

المصدر أ ف ب