الجيش السوري يقلص مساحة الجيب المحاصر في أرياف حلب وحماة وأدلب

الأربعاء, 7 شباط 2018 الساعة 21:46 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

الجيش السوري يقلص مساحة الجيب المحاصر في أرياف حلب وحماة وأدلب


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