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الجيش السوري يقلص مساحة الجيب المحاصر في أرياف حلب وحماة وأدلب
الأربعاء, 7 شباط 2018 الساعة 21:46 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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جهينة نيوز:
الجيش السوري يقلص مساحة الجيب المحاصر في أرياف حلب وحماة وأدلب
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