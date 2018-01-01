البر للبصريات تطلق عدسات جيني اسبر

جهينة نيوز - دمشق

أطلقت شركة "البر للبصريات" العدسات اللاصقة الجديدة التي تحمل اسمي " Yes Jenny " و "Pure Jenny" في باكورة نشاطاتها في سورية والعالم وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور النجمة جيني إسبر والنجم محمد خير جراح في قاعة قاسيون بفندق الداما روز.

حيث تم استعراض فيلم يتناول الجودة الكبيرة التي تتمتع الشركة بها من نظارات وعدسات، أضافة الى أفرع الشركة المتواجدة في جميع البلدان السورية والعربية والأوروبية.

وأكد مدير شركة "Albur Optic" للبصريات "فادي البر" خلال المؤتمر بأن الشركة بدأت منذ عام 1989 من الشمال السوري للتوسع بعدها في جميع المحافظات، ومن ثم بدأت رحلتها العربية والعالمية في العديد من البلدان منهم الخليج واسيا، وأضاف بأن البر للبصريات شركة تهتم بجميع التجهيزات العينية المنتجة بخبرات سورية.

مشيرا الى، انه تم البدء بـ العدسات اللاصقة في عام 2013 حتى تم الانتهاء من مراحل نموها في أواخر 2017 ليقوم اليوم بأطلاق عدسات خاصة للنجمة "جيني اسبر" تحت مسمى " Yes Jenny " و "Pure Jenny" ونوه عن سبب اختياره لجيني كونها فنانة ساطعة في الدراما السورية والعربية، ولأنها بوابة النجاح لأي عمل تشارك فيه ولحضورها الملفت دائماً والتي تعرف كيف تلامس العقل والوجدان وكيف تصل بصدقها الى الجميع، موجه الشكر للنجم محمد خير الجراح صاحب الفكرة بالعودة الى سورية لأطلاق هذه العدسات.

ولفت البر الى اهمية الدخول الى السوق السوري كإحدى المؤسسات الطبية المتخصصة والرائدة في تقديم أجود الخدمات الشاملة في مجال البصريات" من خلال رفع شعار "الإتقان والمهارة والمصداقية" بأفضل المعايير بوجود كوادر طبية وفنية متميزة.

ونوه البر بأن الحدث الأضخم سيكون في شهر ابريل، حيث سيتم الانطلاق من دمشق الى العالم ، وان هدف الشركة هو تقديم كافة الخدمات للعملاء نحو التطور المستمر في عالم البصريات.

وأعرب عن وجود تعاون مع وزارة التربية لفحص جميع أطفال المدارس الصف الأول والثاني الابتدائي، للكشف عن مرض الغطش مع تواجد نخبة من الأطباء في سورية، وتقديم العلاج المناسب لهم.

بينما تحدثت الدكتورة "هالة شاهين" رئيسة المكتب العلمي بشركة "Albur Optic" على أهمية العدسات اللاصقة التي تعد اليوم من أبرز الادوات البصرية التي يتوسع انتشارها بشكل كبير كونها ملائمة لجميع الحالات البصرية والعلاجية للعين.

ولفتت شاهين بأن هناك إحصائيات تشير بتواجد 125 مليون شخص حول العالم يستخدمون العدسات، وان العدسات اللاصقة لها فائدة بجميع الحالات منها (البيئية والحارة والماطرة وبحال الألعاب الجماعية )، والذي ساعد بانتشارها زيادة انتاجها الذي ادى الى انخفاض تكاليفها وأصبحت بمتناول جميع المواطنين.

مشيرة الى ان عدسات " Yes Jenny " و "Pure Jenny" خاصة بشركة "Albur Optic" مع تواجد حماية للملكية مؤكدة على ان العدسات تحتوي على مادة "البولي هما" والتي تعد من أحدث المواد ، حيث تتميز باحتوائها المائي العالي ومسامها الواسعة المساهمة بزيادة نفوذيتها للأوكسجين الذي يعد اساسي في استخدام العدسات اللاصقة للحصول على الاوكسجين مما ادى الى حل العديد من المشاكل عند استخدامها.

وأبدت النحمة "جيني اسبر" عن سعادتها بالتعامل مع شركة "Albur Optic" واختيارها كوجه إعلامي كونها جزء من الشركة بتصنيع عدسات " Yes Jenny " و "Pure Jenny"، وأكدت جيني بأن الأهم من العدسات هو دور الشركة بالاعتناء الكبير بجميع موادها من الناحية الطبية.

وأعربت، بأن اختيارها كسفيرة للعدسات للشركة تضعها بمسؤولية كبيرة لإيصال المنتج الوطني الى أكبر شريحة للعالم، مشيرة الى ان مجموعة "Pure Jenny" تحتوي على 12 لون بينما مجموعة " Yes Jenny " تحتوي على 25 لون يناسب جميع الأذواق ولفتت جيني عن استعمالها للعدسات بأخر عمل تقوم بتصويره فرصة أخيرة.

وأوضح مستشار التسويق في الشركة الفنان "محمد خير الجراح"، عن البدء بعمل مشروع العدسات اللاصقة " Yes Jenny " و "Pure Jenny" الذي كان منذ حولي 7 أشهر للوصل الى حالة احترافية وأطلاقها اليوم بوجود النجمة جيني اسبر، وأشار بأن شركة "Albur Optic" افتتحت 17 فرع في العديد من المحافظات السورية وفي دمشق تتواجد بـ (دامسكينو مول، والاب تاون، ومجمع السندباد بالمزة)، مؤكدا على أن اهم ما يميز الشركة بأنها صانعة وموزعة ( من المصنع الى المستهلك) ما يؤدي الى ان تكون أسعارها مناسبة لجميع الفئات.

يذكر بأن مجموعة العدسات " Yes Jenny " و "Pure Jenny" تمتلك الألوان الرئيسية الأساسية منها الفضي والأخضر والأزرق والعسلي وكل مجموعة لها ميزاتها فمنها الطبيعي ومنها المتدرج ومنها الداكن ومنها البارز ومنها المكبر للعين وهي تدعم سحر العين بلمسات الألوان الخافتة فتبدو أكثر طبيعية وتعطيها عمقاً متكاملاً وتم تصنيعها لإطلالات المبهرة وخطف الأنظار.