ولايتي: سورية و حلفائها سيطردون الأمريكي من شرق الفرات

جهينة نيوز

لفت رئيس مركز التحقيقات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي أن الأمريكيّين يسعون الى تقسيم سوريا؛ مبينا ان أمريكا وحلفاءها يسعون لإقامة بلد مستقل في منطقة شرق الفرات التي يسكنها الأكراد والاعتراف بهذا البلد رسميًّا".

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية أن رئيس مركز التحقيقات الاستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي قال في تصريحات صحافية صباح اليوم الأربعاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم وحدة الأراضي السورية ولا تقبل أي اعتداء على الأراضي السّورية.

وأضاف : ننصح أمريكا باحترام الحدود الدّولية؛ الحكومة السّورية وحلفاؤها سوف يطردون أمريكا من شرق الفرات.

ولفت ولايتي الى أن أمريكا تسعى الى تقسيم سوريا؛ مصرحا : هم يسعون الى تمهيد الأرضية لإيجاد دولة مستقلة شرقي الفرات حيث يقطن الأكراد والاعتراف بهذا البلد رسميًّا، لكن هذه الأمنية لن تتحقق مطلقا.

وأردف بالقول : حلفاء سوريا من حزب الله والحيدريون، والفاطميون وإيران سوف يقدمون الدعم الى هذا البلد قطعا وسوف يبطلون الأوهام الامريكية الشّيطانية.

واختتم بالقول ان معظم الأكراد في سوريا يدعمون ويلتزمون بوحدة أراضي بلادهم.