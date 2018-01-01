البرتقالي اعتلى صدارة الدوري السوري بعد فوزه على الزعيم اليوم

جهينة نيوز – غسان شمة:

صعد فريق الوحدة، مؤقتاً، إلى صدارة الدوري السوري الممتاز بكرة القدم، بعد فوزه اليوم في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الإياب ، على فريق الجيش بهدف دون رد ليرد الدين للزعيم الذي فاز في أولى جولات الذهاب بهدفين دون مقابل، لتزداد الإثارة والسخونة في سباق الصدارة، وربما اللقب، بين الوحدة والجيش والاتحاد، وهذا الأخير سيلعب بعد غد على أمل اعتلاء الصدارة في حال فوزه على الحرفيين.

المباراة في العموم لم تكن مقنعة من الطرفين على مستوى الأداء الفني والتكتيكي، وشهدت تركيزاً دفاعياً واضحاً على حساب الأداء الهجومي باستثناء الربع ساعة الأخيرة حيث اشتعلت دون جدوى، ليخرج البرتقالي راضياً عن النتيجة التي أسعدت جمهوره الكبير بعد أن رصيده إلى 31 نقطة فيما بقي رصيد الجيش عند 30، وخلفهما الاتحاد برصيد 28...

شوط دون المستوى

لم يرتق الشوط الأول من المباراة إلى ما انتظره المتابعون من مستوى فني يوازي سمعة وموقع الزعيم والبرتقالي على اللائحة، وقياساً إلى العدد الكبير من النجوم الذين تضمهما التشكيلة على الجانبين... ويعود ذلك إلى الحرص الشديد على النتيجة والخوف من خسارة قد تكون بآثار سلبية مع انطلاق مرحلة الاياب، وبدا واضحاً الحالة الانضباطية العالية للاعبي فريق الجيش في المنطقة الخلفية وفي بناء الهجمات مع اعتماد واضح من الجانبين على الكرات الطويلة وتحركات فردية خاصة من جانب لاعبي الوحدة الحمدكو وباسل مصطفى، ولم نشهد أي خطورة حقيقية ومباشرة على مرمى كل من الفريقين.

هدف ثمين

في الشوط الثاني وبعد ست دقائق من بدايته فاجأ مهاجم الوحدة باسل مصطفى الجميع عندما تلقى كرة عرضية وهو في منطقة جزاء الخصم فدار حول نفسه نصف دورة وسدد بذكاء على يمين حارس الجيش معلناً عن هدف المباراة الوحيد ... وهذا الهدف أثر بشكل واضح على الحالة المعنوية للاعبي فريق الجيش الذين احتاجوا بعض الوقت لاستعادة التوازن وفرض السيطرة على الميدان فكانت الربع ساعة الأخيرة مجنونة أمام مرمى البرتقالي الذي تمكن حارسه ومدافعوه من الزود عن مرمامه ببسالة إزاء التسرع وإضاعة الفرص من قبل لاعبي وسط وهجوم الجيشاوي الذي تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم.

والجمعة تستكمل الجولة

بعد غد الجمعة تستكمل مباريات الجولة بإقامة خمس مباريات تتجه الأنظار فيها إلى مواجهة الاتحاد الطامح إلى الصدارة والمنافسة على اللقب مع جاره حرفيي حلب ، وفي حماة يلتقي الطليعة وتشرين في مواجهة ساخنة، وفي اللاذقية يحل النواعير ضيفا على حطين، وفي دمشق يلتقي المجد والوثبة بملعب تشرين، والمحافظة على ملعبه مع الشرطة، والكرامة مع ضيفه الجهاد في حمص.

وسنلقي الضوء غداً على وضع الفرق وطموحاتها في المنافسة من خلال المباريات الست المتبقية هذه.