«والت ديزني» تطرح جزءاً جديداً من «حرب النجوم»

جهينة نيوز:

كشفت شركة والت ديزني يوم أمس، أنها ستقدم سلسلة أخرى جديدة من أفلام "​ستار وورز​" أو ​حرب النجوم​ الشهيرة، وإن ​ديفيد بنيوف​ و​دي.بي وايس​ سيكتبان وينتجان السلسلة الجديدة وهما مؤلفي المسلسل التلفزيوني الناجح "غايم أوف ثرونز".

السلسلة سوف تكون منفصلة عن ملحمة سكاي ووكر وكذلك عن الثلاثية التي أعلن عنها مؤخرا بتوقيع المخرج رايان جونسون.

وكان فيلم "ستار وورز: ذا لاست جيداي"، وقد بدأ عرضه في كانون الأول/ديسمبر، وحقق أرباحا تجاوزت 1.3 مليار دولار عالمياً.

بنيوف ووايس، أطلقا بيانا يوم امس ورد فيه :"في صيف 1977 سافرنا إلى مجرة بعيدة للغاية ونحلم بها منذ ذلك الحين، مشيرَين إلى حرب النجوم، نتشرف بهذه الفرصة، نحن خائفان بعض الشيء من هذه المسؤولية ومتحمسَين بشدة للبدء بمجرد استكمال الموسم الأخير من غايم أوف ثرونز".