الدفاع الروسية: "القاعدة" أداة لدى الدول المتقدمة تقنياً وغير الراضية عن دور روسيا في تحرير سوريا

جهينة نيوز

اعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، ايغور كوناشينكوف، أن "القاعدة" أصبحت أداة مطيعة في أيدي الدول المتقدمة تكنولوجيا، غير الراضية عن الدور الرئيسي لروسيا في تحرير سوريا .

وقال الناطق: "ارهابيو فرع القاعدة بسوريا اضحوا اداة مطيعة في ايدي البلدان المتطورة تقنيا، غير الراضية عن دور روسيا الرئيسي في تحرير سوريا من "داعش". غير أن التجربة التاريخية لا تدع مجالا للشك في أن إطعام الإرهابيين اليوم، غدا سيضربون ظهورهم".

وتعمل الدفاع الروسية على تحديد قنوات إمداد الإرهابيين بمضادات الطيران وأنواعها

وأعلن المتحدث أن الوزارة تعمل على تحديد قنوات إمداد الإرهابيين في سوريا بمضادات الطيران المحمولة وأنواعها.

وقال كوناشينكوف "ما يدعو للقلق هو حصول إرهابيي "النصرة" التنظيم المحظور في روسيا وعدد من الدول على منظومات مضادات طيران محمولة، والتي يمكن أن تستخدم ليس فقط في سوريا وليس فقط ضد الطائرات العسكرية".

وأضاف: "تعمل وزارة الدفاع على تحديد أنواع المنظومات المضادة للطيران المحمولة وقنوات إمداد الإرهابيين بها".

وتبقى "النصرة" المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار بسوريا، وليس فقط في إدلب

و اعلن الناطق أن "جبهة النصرة" مازالت المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في سوريا، وليس فقط في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقال "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا، وليس فقط في منطقة ادلب، يبقى "جبهة النصرة" فرع القاعدة في سوريا".