العدوان التركي على عفرين متواصل.. دمار كبير في مدرسة ابتدائية ومضخة مياه مغذية للمدينة

جهينة نيوز

واصلت القوات التركية عدوانها على منطقة عفرين وقصفت بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية والمرافق العامة في المنطقة ما تسبب بوقوع دمار كبير في إحدى المدارس ومضخة المياه المغذية للمدينة.

وأفادت مصادر أهلية بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة مدرسة ابتدائية في قرية ميدانكي ما أسفر عن تدمير أجزاء منها ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين المجاورة لها.

وبينت المصادر الأهلية أن القوات استهدفت بالقذائف مضخة المياه التي تغذي مدينة عفرين ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة فيها ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية وصحية في حال استمرار القصف التركي وخروجها من الخدمة.

وأشارت المصادر الأهلية إلى أن استهداف عدوان النظام التركي المتواصل منذ ليلة أمس بالقذائف المدفعية قريتي كفر صفرة وبافلور بناحية جنديرس خلف دمارا ببعض منازل المواطنين إلى جانب عدم قدرة المواطنين على تأمين المواد الأساسية.

وتسبب العدوان التركي المتواصل منذ 19 يوما على منطقة عفرين باستشهاد وإصابة أكثر من 500 مدني نتيجة استهدافه المنازل والبنى التحتية والمرافق العامة.

سانا