مقتل جنديين سعوديين برصاص "أنصار الله" في جازان

جهينة نيوز

قتل جنديان في الجيش السعودي برصاص جماعة "أنصار الله" في قطاع جازان أقصى جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله": "إن قناصة الجماعة قتلوا، اليوم الأربعاء، جنديين سعوديين في قرية حامضة الجنوبية وتبة الخزان في قرية قوى بجازان"، مشيرة إلى أن مسلحي الجماعة أعطبوا بصاروخين موجهين جرافتين عسكريتين سعوديتين في جبل العزة بذات القطاع".

وأضافت القناة، في خبر آخر، أن المدفعية قصفت تجمعات للجيش السعودي في مدرسة القطبة وقضاع النمير وقرية قمر في جازان.

وكان مصدر عسكري قال إن الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، تصدوا لعمليات زحف على جبهات متعددة كان يقوم بها التحالف العربي، وهي العملية التي بدأت من مساء الاثنين واستمرت حتى عصر الثلاثاء.