"هيئة التفاوض": اجتماع موسع مع دي ميستورا في الرياض يوم 10 شباط

جهينة نيوز

أعلن الناطق الرسمي باسم "هيئة التفاوض السورية" يحيى العريضي اليوم الأربعاء، أن الهيئة تعتزم عقد اجتماع موسع في الرياض في العاشر من الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات على الصعيد الميداني والسياسي.

وأوضح العريضي أن الاجتماع في الأمم المتحدة مع المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، لبحث موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور ومواضيع أخرى، سيعقد غدا في جنيف.

وقال العريضي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "ستكون هناك مناقشات لآخر المستجدات على الصعيد الميداني في الغوطة وجرائم الحرب، التي ترتكب هناك، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتشريد الناس وقتل الأطفال واستهداف مناطق شعبية، إن كان من طائرات سورية أو روسية".

وتابع العريضي: "ومن جانب سياسي أيضا، ستكون هناك مناقشات حول ما حدث في فيينا وفي سوتشي والاستنتاجات التي تمت وسبل التفاعل مع هذه المجريات والأحداث والتطلع إلى العملية السياسية وسبل تفعيلها وتعزيز الأدوار، ودفع الجهات التي تعرقل العملية السلمية لأن تلتزم بالقرارات الدولية".

وأضاف رئيس هيئة التفاوض السوري: "الاجتماع بين دي ميستورا والهيئة التفاوضية في جنيف سيعقد غدا في مقرر الأمم المتحدة، وسيترأس نصر الحريري وفد الهيئة".