إجراء مقابلات التعيين للخريجين الأوائل في جامعة الفرات

الأربعاء, 7 شباط 2018 الساعة 13:13 | شؤون محلية, تعليم

إجراء مقابلات التعيين للخريجين الأوائل في جامعة الفرات

جهينة نيوز

نفذ فرع جامعة الفرات في الحسكة اليوم المقابلات مع الخريجين الأوائل في الكليات الجامعية لتعيينهم كمعيدين في هذه الكليات.

وأوضح مدير فرع جامعة الفرات في المحافظة الدكتور نجم الحميدي ان المقابلات تشمل الخريجين الأوائل للعام الدراسي2015 -2016 في سبع كليات جامعية تضم تسعة اختصاصات.

وبين الحميدي أن المقابلات الشفهية مع المتقدمين تركز على سلامة النواحي الصحية والقدرات العلمية لديهم ويتم بعدها تعيينهم بصفة معيدين لدى الكليات الجامعية تمهيدا لإيفادهم داخليا أو خارجيا للحصول على شهادة الدكتوراه في اختصاصاتهم والعودة للعمل في كليات الحسكة.

وتنفذ جامعة الفرات بنفس التوقيت مقابلات لتعيين المعيدين تشمل 10 من الخريجين الأوائل في مقر رئاسة الجامعة بمدينة دير الزور.

سانا


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا