تحذير امريكي لروسيا من التدخل في انتخابات الكونغرس

الأربعاء, 7 شباط 2018 الساعة 13:11 | سياسة, عالمي

تحذير امريكي لروسيا من التدخل في انتخابات الكونغرس

جهينة نيوز

حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون روسيا من مغبة التدخل في الانتخابات المرحلية المقبلة في الكونغرس المقررة في نوفمبر 2018.

وأكد تيلرسون أن مثل هذا التدخل سيؤدي إلى بعض "العواقب" إذا ما حدث، وقال في تعليق لفوكس نيوز: "هناك طرق متعددة يمكن للروس عبرها التدخل في الانتخابات وقد يستخدمون أدوات مختلفة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم الاستمرار في التأكيد للروس أنه إذا كنتم تعتقدون أننا لا نرى ما تفعلونه، فأنتم على خطأ. نحن نرى كل ذلك ويجب عليكم التوقف. وإذا لم تتوقفوا عن ذلك، سيستمر تساقط العواقب على رؤوسكم".

ورغم التهديد والوعيد، أكد تيلرسون أنه سيكون من الصعب جدا منع التدخل الروسي، إذا قررت موسكو ذلك.

وفي يناير من هذا العام، توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو أن تحاول موسكو التأثير في الانتخابات الأمريكية، فيما تصر واشنطن على أن الكرملين قد تدخل في الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2016.

المصدر: انترفاكس


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    7/2/2018
    17:01
    لو كان هنا وعي وعمليه ديمقراطيه لما استطاع احد التدخل ولكن
    كل عضو كونغرس امريكي له تسعريته يعني عضو الكونغرس في ديسترك بروكلين يكلف المافيات السياسيه اكثر من ديسترك كوينز والمافيات والوبيات تتلاعب في العمليه الانتخابيه لوبي كوبي وطلياني وايرش والسود الامريكان و الصهيوني والهندي وبامريكا ادفع تصل حتى للبيت الابيض تماما بنفس الظروف التي اوصلت امثال هيلاري وترمب للرئاسه وكل رئيس وسياسي له لوبي يدعمه يعني كل ميزانيه روسيا لا تكفي للسيطره علي اللعبه الانتخابيه بل هناك لوبيات لها مرشحيها قد تتلاقى مصالحهم هنا اوقد تختلف هناك ومافيات اليهود الروس ممكن ان ينجحوا بمرشح هنا او هناك لمصالح تجاره الالماس وللذهب وهذا الاهم لهم الا حمير الجاليات العربيه ولاسلاميه فشلوا بخلق لوبي عربي وفضلوا ان يكونوا اذناب وسماسرة حتى للوبي الصهيوني

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