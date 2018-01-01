شيلكا تدريع سوري تثير إعجاب خبراء روس بعد صمودها امام صاروخ موجه

جهينة نيوز

حاول الإرهابيون إعطاب آلية للمدفعية تابعة للجيش العربي السوري في ريف دمشق.

وتعرضت الآلية التي تحمل المدفع المعروف باسم "شيلكا" إلى قصف بصاروخ موجه و لكنها صمدت و أشاد موقع روسيسكايا غازيتا بصمود الشيلكا السورية التي تم تدريعها من قبل الخبراء السوريين.

وأصابت إحدى القذائف برج آلية "شيلكا"، مُحدثة انفجاراً، لكن الانفجار لم يدمر المدفع حسبما أظهر الفيديو الذي نشره الارهابيون.

ذلك أن الآلية التي حاولت المجموعة المسلحة تدميرها تم تحصينها بتركيب الحُجُب الواقية المضادة للقذائف المتفجرة عليها لتزداد صلابة في وجه القذائف المضادة وتغدو محصنة جدا كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وصمم مدفع "شيلكا" لمكافحة الطائرات المعادية، لكنه يُستخدم في سوريا لتوفير الدعم الناري للقوات البرية.

ويستطيع مدفع "شيلكا" إطلاق 1000 طلقة في الدقيقة من كل مأسورة من مواسيره.

و قدر نشر الموقع الروسي صور لشيلكا محدثة بتدريع سوري كانت قد عرضتها في وقت سابق صفحات سورية