اردوغان: أوباما وترامب "غير وفيين"!؟

جهينة نيوز

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الوفاء، وذلك بسبب عدم قيام الولايات المتحدة بسحب الوحدات الكردية من مدينة منبج شمال سوريا.

وقال أردوغان: "أوباما خدع تركيا بمسألة القوات الكردية في مدينة منبج، واليوم ترامب على نفس خطى سلفه يخدع تركيا مجددا من خلال وعود كاذبة يقول فيها إن القوات الكردية لا يمكنها البقاء في المدينة وعليهم التوجه إلى شرق نهر الفرات".

وأضاف أردوغان: "لقد اعترف ترامب أن منبج هي مدينة أصحابها عرب، لكن كل ما قيل على لسان ترامب لم ينفذ".

وأشار أردوغان إلى أن هناك الكثير من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا اليوم هم بالأصل من مدينة منبج ويودون العودة إلى هناك.

سبوتنيك