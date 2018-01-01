السفارة السورية في موسكو تدين الهجوم الإرهابي ضد البعثة الدبلوماسية الروسية في دمشق

جهينة نيوز

أعلنت السفارة السورية في موسكو إدانتها الشديدة الهجوم الإرهابي الآخر ضد البعثة الدبلوماسية الروسية أمس الثلاثاء .

و قالت في بيان "إننا ندين بشدة الهجوم الآخر للإرهابيين ضد البعثة الدبلوماسية الروسية في دمشق، التي أصبحت حلقة وصل في سلسلة الجرائم، التي ارتكبها الإرهابيون ضد السكان المسالمين في العاصمة السورية في الأيام الأخيرة".

وناشد البيان الشركاء الدوليين والإقليميين لتقييم أعمال أولئك، الذين يرتكبون أعمالا إرهابية ضد البعثات الدبلوماسية والمباني الدينية والبعثات الإنسانية

و كان قد تعرض مبنى الملحقية التجارية الروسية في حي المالكي بدمشق للاعتداء عبر قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن “مبنى الملحقية التجارية بدمشق تعرض للقصف بقذيفة ما تسبب بأضرار مادية بالغة بمبنى الملحقية”.

المصدر وكالات