« فيفا » يلوّح بإبعاد إسبانيا عن المونديال

جهينة نيوز:

اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الحكومة الاسبانية أول من أمس (الاثنين) على ضرورة توضيح وضع الاتحاد الاسباني لكرة القدم في اقرب فرصة ممكنة لتفادي احتمال حرمان المنتخب من المشاركة في كأس العالم في روسيا الصيف المقبل، وكان «فيفا» حذر في كانون الأول (ديسمبر) الاتحاد الاسباني من مغبة أي تدخل سياسي في شؤونه، ما سيؤدي إلى معاقبته بالإيقاف وحرمانه من المشاركة في المونديال.

وتأزم وضع الاتحاد الاسباني بعد اتهام رئيسه السابق انخل ماريا فيار بالتورط في فضيحة فساد، ثم باعتقاله في تموز (يوليو) لأسبوعين قبل ان يتم الإفراج عنه، وما دفع «فيفا» الى توجيه تحذيره الى نظيره الاسباني، إعلان المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة الاسبانية تأييده إجراء انتخابات رئاسية جديدة في الاتحاد.

وعقد اجتماع أول من أمس (الاثنين)، في مدريد بين الأمين العام لـ«فيفا» السنغالية فاطمة سامورا من جهة ووزير الرياضة الاسباني اينيغو منديز دو فيغو ورئيس المجلس الأعلى للرياضة خوسيه رامون ليتي والرئيس الموقت للاتحاد خوان لويس لاريا من جهة أخرى، وجاء في بيان بعد الاجتماع: «أن الوفدين اتفقا على ضرورة توضيح الوضع الاستثنائي للاتحاد الاسباني لكرة القدم بالوسائل القانونية في أسرع وقت ممكن»، مؤكدا أن المحادثات حصلت في أجواء من التعاون الكامل، وقال الرئيس الموقت للاتحاد الاسباني من جهته انه «مقتنع بعدم وجود أي خطر» يهدد مشاركة اسبانيا في كأس العالم.

المصدر أ ف ب