أبراج يوم الأربعاء 2018/2/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٧/ ٢: عنده نظرة سوداوية طباعه تقوده لكلمات هامة تعطيه الصبر، اخلاص تقدير مساعدة مشاركة دائمة، دافئ وشديد الحماسة، صانع سلام، هو قوة متخفية بين الاخرين، يوجه طاقته للاخرين يبحث عن الاخرين ويهتم لآرائهم يراقب تصرفات الاخرين، هذه السنة تفكر بالماضي والقصص القديمة، تضع برنامج جديد وتبحث عن أماكن جديدة، يحالفك الحظ وتتمتع لان التغييرات لمصلحتك، تجد نفسك بين الاصدقاء، للبعض انجاب اطفال وللبعض حب قديم يعود واعمال غير منتظرة على صعيد العقارات

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: فترة إيجابية وتشعر ببعض التغيير في وضعك شرط ان تتحلا بالليونة، نهارك فيه تفاوض معالجة امور مالية واستشفائية، حاول استشارة اهل الاختصاص ومتابعة القضايا، استحقاقات ومرافقة مريض قصة استشفائية، مال في الطريق اليك

الثور: تتخبط قد يكون عندك مشروع او تغيير خطط او تشغر بالارباك او تشعر ان ما حصل ليس في مصلحتك، لن تنال اليوم فرصتك كما تريد لكن غدا تنالها، لا تكن غاضبا عليك ان تحمي استقرارك على صعيد الشراكة، تعتمد اسلوب جديد ولا يجرؤ الشريك ان يعلن الخصومة، جسد فكرة مبدعة اليوم

الجوزاء: تدفع باحد المشاريع للامام تقدم طلبات بثقة تجتاز عقبات بسبب استيقاظك باكرا، تجد الابواب أمامك مفتوحة وتتزود بالطاقة والحيوية، تنطلق بقصة تستقطب فيها القلوب وتجد الاعجاب والاستحسان، جميل مشرق والقمر يساعدك في برج العقرب، دقق بالتفاصيل انه المهم في عملك، خذ قسطا من الراحة وتكون مع رفيق درب او عمل

السرطان: الحظ معك اليوم يشحنك بطاقة ممتازة، القمر بالعقرب يعطيك رغبة بكسر حواجز الروتين، لا تبتعد عن مسارك الاساسي، اي فرصة عمل تجد بها إيجابيات تاثير إيجابي وتنفذ جميع المآرب، وضعك المالي في تحسن فرص جيدة واهواء جديدة

الأسد: مسائل تخص العائلة، امور بيتية او عقارية، لا تترك أحدا يحبطك، معنويا طموحاتك عالية لا يتدخل احد بشؤونك الشخصية، يجب ان تكون إيجابي حتى لا تسبب نفور في محيطك العائلي، معروف عنك سرعتك وذكاءك وكرمك، حافظ على امنك وسلامتك وهدوءك في البيت، اعطال وتصليحات اطلب مساعدة، او تتعرض لعملية خداع في مسألة التصليحات

العذراء: ابتعد عن القيل والقال لا تفقد صبرك لانك ستعاني من مسائل فيها نقاشات وحركة وتواصل وجيران، احتفظ بالاوقات الطيبة وحاول ان تجد حلا وانفراجات، نهار يساعد لتكون من الاشخاص الجيدين وتتعلم اشياء جيدة، لطف الجو ورفه عن نفسك، تعامل مع محيطك بشكل إيجابي.

الميزان: اذا اردت فتح باب للاعمال التي تبرز في الافق، اعمالك هي حول الامور المالية، عمليات بيع وشراء احتمال تفرج على صعيد مالي ومعنوي، مكافأة وتقدير لاعمال سابقة لذلك كن منطقي وموضوعي في دراسة امورك المالية ولا تتسرع، مفاجآت وامور صادقة وعميقة وهدف مالي تحققه

العقرب: القمر ببرجك يساعدك على المرونة والطاقة والنشاط، تشعر بقوة ومهارة وتنطلق بمشروع جديد، نهلرك يحمل اشياء جديدة مفيدة لمصلحتك، تكافح من اجل مواقعك وتمر ببعض التحديات تخرج منها منتصرا وخاصة لانك تفرض اقتراحاتك وتتحدى بعض المنافسين، كلماتك رقيقة ابتسامتك جيدة، القمر بررجك يساعدك بطيبة خاطر ومحبة

القوس: يحسدك الناس على اشراقتك التي تتمتع بها، لاتأخذ قرارات غير مناسبة انتظر حتى يصل القمر لبرجك، يخبئ لك اليوم مفاجآت قد يكون فيها نميمة او حسد، حتى تربح قضاياك بسهولة كن هادئا، حاول ألا تشتكي من بعض التراجع، انتبه وابتعد عن الفوضى والالتباسات.

الجدي: نهارك يحمل لك فرصة ذهبية، لقاءات تسويات مقابلات مفاوضات الحظ لجانبك، معطيات إيجابية تخدم مصالحك من خلال رسالة او اتصال، تلبي دعوة مهنية وتكون مرتاح لدرجة كبيرة، لقاء حميمي او مصالحة، تتخذ القرارات المناسبة وتبدا بعمل مشاريع، الافضل ان تغير ببعض الاتجاهات وتطالب الاخرين بالحب

الدلو: واجبات ضاغطة، يوم متعب تخصص وقت للعمل الجدي، لا تنشغل بأمور سخيفة أو فارغة، اهتم بالاولويات، تملك سلاح قوي هو سلاح الفكر وسرعة البديهة فاستغلها، احترم مواعيدك اليوم وكن مميز واحفظ ماء وجهك

الحوت: قم بأمورك بنوع من التغيير لانك ستصادف محاورين متعنتين غير قادرين على تقديم تنازلات، تحكي كثيرا وتتحرك كثيرا، نهار يجلب بعض الاخبار الجيدة من مسافة بعيدة، تحكي عما يدور بخاطرك ابتعد عن الهواجس، لا تخجل من اي مبادرة، تحل خلاف لا تنام على ضيم، تحيط الاخرين باهتمامك لانك ودود جدا