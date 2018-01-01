وفاة ملكة جمال وصديقها المليونير في حادث سير مروّع

الثلاثاء, 6 شباط 2018 الساعة 22:12 | مجتمع, حوادث

وفاة ملكة جمال وصديقها المليونير في حادث سير مروّع

جهينة نيوز:

توفيت ملكة جمال العالم لعام 2015 إثر حادث سيارة يقودها المليونير مايكل لاماس البالغ من العمر 33 عامًا بعد اشتعال النيران فيها

و بحسب موقع " ذا صن " قالت الشرطة إن لاماس كان يقود سيارته الرياضية بسرعة 100 ميل في الساعة عندما فقد سيطرته على عجلة القيادة واصطدم بشجرة، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران.

وكان لاماس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الماريغوانا الطبية، قد لقي حتفه داخل السيارة، بينما توفيت ستيفاني 26 عاما بعد أيام من الحادث. يشار إلى أن لاماس تنازل عن منصبه بعدما وجهت إليه تهمة الاحتيال في مجال العقارات.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    7/2/2018
    00:06
    تهمه الاحتيال .. وطبعا زادت تهمه تعاطي المخدرات
    طبعا الجوز .. كانوا محششين ... الي رحمه الله ويجعل ماواكم الجنه ..

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