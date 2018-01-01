ميليشيات أردوغان تتهم أهالي عفرين بإستعمال أسلحة كيماوية

جهينة نيوز

صدر بيان عن ميليشيا الحر الارهابية تقول فيه أن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي إستعملت قنابل غاز الكلور ضد ميليشيات الحر التي تتقدم أمام قوات الاحتلال التركي و قد أصيب عشرين ارهابي بينهم 7 في حال الخطر بحسب زعم الميليشيا الارهابية.

و يذكر أن تركيا هي من سرب أسلحة كيماوية للميليشيات الارهابية داعش و النصرة و قد استعملها ضد القوات السورية في خان العسل و مؤخراً شمال حماه, و في حال صدق خبر ميليشيات اردوغان عن إستعمال سلاح كيماوي ضدهم, فهذا يعني أن سلاح أردوغان قد ارتد عليه حيث يستحيل أن يملك أهالي عفرين أسلحة كيماوية أو غاز الكلور, علماً بأن مثل هذه الاخبار على الارجح بأنها كاذبة حيث إعتادت الميليشيات المدعومة من تركيا و الولايات المتحدة على اتهام الدولة السورية بإستخدام الكلور عندما يصبح وضعها حرج في المعركة و تتكبد خسائر فادحة, هذا و لم يتسنى لجهينة نيوز من التحقق من صحة إدعاءات الجماعات الارهابية.