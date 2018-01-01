الأمم المتحدة تدعو لهدنة عاجلة في سوريا لمدة شهرا على الأقل

جهينة نيوز:

دعت الأمم المتحدة كافة الأطراف السورية إلى إعلان "هدنة عاجلة" لمدة شهر على الأقل في جميع أرجاء البلاد، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين .

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لاركيه، خلال مؤتمر صحفي: "يجب وقف الاشتباكات لمدة شهر على الأقل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، لا سيما الذين يعيشون في المناطق المحاصرة بالغوطة الشرقية وبلدتي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب".

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب، لم يتأثر بالعملية التركية "غصن الزيتون".

ونوه إلى أن دعوته لهدنة في سوريا، لا تشمل العملية التي ينفذها الجيش التركي والجيش الحر ضد المسلحين الأكراد داخل الأراضي السورية في شمال غرب البلاد.

المصدر: الأناضول