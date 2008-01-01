الصين تنهي صناعه أول تلسكوب راديوي لمشروع مصفوفة الكيلومتر المربع

جهينة نيوز

أفادت وكالة شينخوا انه تم اليوم الكشف عن أول صحن تم تجميعه بشكل كامل للتلسكوب الراديوي المعروف بإسم مصفوفة الكيلومتر مربع "SKA" ليكون بمثابة خرق تكنولوجي للصين.

و يذكر أن مشروع مصفوفة الكيلومتر المربع يهدف لإنشاء تلسكوب راديوي بمساحة تقدر بكيلومتر مربع قادر على مسح السماء بسرعه تفوق السرعات الحالية بـ عشرة آلاف مرة و أقوى بـ خمسين ضعف من تلسكوب هابل و سيكون له صحون في مساحات واسعه تفصل بينها مسافات تصل الى 3000 كلم و هو مشروع تشترك فيه 19 دولة بينها الصين و استرالية و جنوب افريقيا و نيوزيلندا.

و قالت منظمة "SKA" بانه سيتم شحن طبق ثاني الى جنوب افريقيا , و من المتوقع بدء العمل و تسجيل ملاحظات حقيقية في الاشهر القادمة.