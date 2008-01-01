ارتفاع العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوى منذ 2008

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري ارتفع 5.3 بالمئة إلى 53.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يزيد العجز التجاري إلى 52.0 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول. حيث يعتبر جزء من الزيادة في العجز التجاري هو انعكاس لارتفاعات في أسعار السلع الأولية، بحسب وكالة "رويترز".

وكان العجز التجاري قفز بنسبة 12.1 بالمئة إلى 566.0 مليار دولار في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2008. ويمثل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2016.

وارتفع العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي يتسم بحساسية سياسية، 8.1 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 375.2 مليار دولار العام الماضي