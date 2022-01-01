كومان مدرباً لمنتخب هولندا لكرة القدم حتى 2022

جهينة نيوز:

أعلن «الاتحاد الهولندي لكرة القدم» اليوم (الثلثاء)، تعيين رونالد كومان مدرباً للمنتخب الوطني حتى كأس العالم 2022.

والمدافع الدولي الهولندي السابق (54 عاماً) هو سابع مدرب يتولى مسؤولية المنتخب الوطني في ثماني سنوات. وسيخلف كومان المدرب ديك أدفوكات الذي استقال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم العام الحالي في روسيا.

وسيركز كومان في مهمته الجديدة على إعادة الفريق للطريق الصحيح، إذ أنه قبل أقل من ثماني سنوات كان وصيفاً لبطل كأس العالم، لكنه لم يشارك في أي بطولة كبرى منذ 2014 عقب غيابه عن بطولة أوروبا قبل عامين.

وابتعد المدرب الهولندي من العمل منذ إقالته من تدريب إيفرتون في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عقب مسيرة سيئة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وستكون مهمته الأولى قيادة منتخب بلاده في مباراتين وديتين قويتين أمام إنكلترا والبرتغال الشهر المقبل.

وستواجه هولندا منتخب انكلترا في ملعب «أمستردام أرينا» في 23 أذار (مارس) المقبل قبل أن تلتقي مع البرتغال في جنيف بعدها بثلاثة أيام.

وسيكون هدف كومان الأساسي قيادة هولندا إلى التأهل لبطولة أوروبا 2020.

ويملك كومان، الذي خاض 78 مباراة دولية مع هولندا، خبرة كبيرة لتولي هذه المهمة، إذ سبق له تدريب فيتيس أرنهيم وأياكس امستردام وبنفيكا وايندهوفن وبلنسية والكمار وفينوورد وساوثامبتون وإيفرتون. وبدأت مسيرة كومان التدريبية عندما عمل مساعداً للمدرب جوس هيدينك في منتخب هولندا في 1997، لكنه رحل بعد عام ليتولى منصباً مماثلاً تحت قيادة لويس فان غال في برشلونة.

وسيعمل الدولي الهولندي السابق كيس فان فوندرين مساعداً لكومان بينما سيتولى باتريك لودفيكس منصب مدرب حراس المرمى.

المصدر رزيترز