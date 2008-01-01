نادين نسيب نجيم على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى : "أنا بحاجة لكم"

جهينة نيوز:

بعدما احتفلت بعيد ميلادها مع زوجها والأصدقاء، نُقلت الممثلة نادين نسيب نجيم إلى المستشفى إثر تعرّضها لأزمةٍ صحيّة حيث نشرت صورة لها من المستشفى وظهرت على فمها كمامة، ما أثار قلق جمهورها.

وطمأنت معجبيها بالقول: "عم بتشارك معكم هل اللحظة تقلكن إني منيحة بإذن الله ورح كون قوية كرمال الناس يلي بتحبني وكرمال ولادي وعيلتي، ورح ضلني مبتسمة ما تخافوا عليي".

وتفاعل معها معجبيها و ردت عليهم : "شكراً لكل حدا اتطمن عليي. اعذروني ما رح فيي رد عل الكل. بس محبتكم عطتني قوة و فرح وأنا لأول مرة بشاركم تعبي ووجعي بس حسّيت أني بحاجة لألكن حدي".

المصدر مجلة جهينة