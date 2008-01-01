خسائر هائلة للثروة الحيوانية جراء العدوان التركي على عفرين

جهينة نيوز:

أفادت تقارير اعلامية بأن الهجمات التركية على عفرين و ضواحيها في ريف حلب أدت إلى نفوق أكثر من 30 ألف رأس من الماشية، وبقاء نحو ثمانية آلاف هكتار من الأراضي الزراعية دون عناية.

وأشارت التقارير إلى أنه منذ شروع جيش الاحتلال التركي في شن عدوانه بالطيران والأسلحة الثقيلة على عفرين في 20 كانون الثاني الماضي، نفق ما يقارب 150 بقرة في ناحية شيراوا وحدها، إلى جانب نفوق حوالي 30 ألف رأس من الغنم والماعز في مناطق راجو وشيه وبلبلة وشرا وشيراوا.

من جهة أخرى، تم تدمير 5 مداجن في المقاطعة ونفقت كامل الدواجن نتيجة القصف الجوي للاحتلال التركي، كما استشهد العشرات من عمال المداجن.

ولم يسلم القطاع الزراعي من القصف أيضا، فتضررت نسبة كبيرة من الخضروات والمزروعات، إضافة إلى أن السكان لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم الزراعية نظرا لقربها من الحدود التي تشهد اشتباكات شديدة، ما يؤدي إلى عدم العناية بالمزروعات.

و يذكر ان الاثار و المساجد و المدارس لم تسلم من العدوان التركي الذي يستعمل مرتزقة داعش و النصرة في عدوانه على الاراضي السورية.