البدء بالتحضيرات لأقامه معرض حلب الدولي في الـ 5 من أيار بمشاركات عربية ودولية

دمشق- جهينة نيوز: عبدالهادي الدعاس

أطلقت شركة" مايس اكسبو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات البدء بالتجهيزات لإقامة معرض حلب الدولي بالتعاون مع اتحاد غرفة الصناعة والسياحة والتجارة واتحاد المصدريين والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق خلال مؤتمر إعلامي أقيم في فندق الشيراتون بدمشق.

حيث اكد المدير العام في شركة “مايس اكسبو” المنظمة للمعرض علي نظام بأن معرض حلب الدولي سينطلق في تاريخ الـ 5 من شهر آيار القادم ولغاية الـ 11 منه في المدينة الرياضية بـ منطقة الحمدانية ويستمر لـ 7 أيام، مؤكدا بأن المعرض سيرافقه مؤتمر “للاستثمار والإعمار والسياحة” سيقام في فندق شهبا بحلب على مدى ثلاثة أيام ، حيث سيكون هناك مشاركة 500 شركة محلية وعربية ودولية من جميع الاختصاصات منها الصناعية والغذائية والبناء والنسيج، مشيرا الى أن المعرض سيكون بشكل دوري أملا بتوسيع المعرض عاما بعد عام.

وبين نظام على التسهيلات التي تقوم الحكومة بتقديمها لإقامة المعارض المساهمة في عملية أعادة اعمار سورية، وان معرض حلب الدولي سيقوم بتقديم فرص كثيرة للمستثمرين الذي يعد رسالة للحياة التي كانت وباقية وستستمر في حلب وبكافة المحافظات الهادفة الى دعم وتعزيز الاقتصاد السوري ، مبين أن الشركة حصلت على تأكيدات من وزارة النقل بأن مطار حلب سيكون جاهزا للانطلاق في فترة قريبة بما يسهل عملية نقل الزوار سواء عبر المطار أو تسيير رحلات برية من المحافظات.

من جانبه بين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي بأن معرض حلب الدولي رسالة لتعافي وانتصار الجيش العربي السوري على المؤامرة الكونية التي أحيكت لتدمير سورية ونهب حلب التي تعد العاصمة الاقتصادية، مؤكدا على بدء عملية أعادة الأعمار وتقديم كافة التسهيلات لمحاولة تشجيع رجال الأعمال المغتربين للعودة وذلك بفضل التعاون مع الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ جميع ما يطلب لرؤية حلب كما كانت عليها منذ سبع سنوات من الحرب.

ونوه الشهابي، عن عدم وجود مدينة في العالم تستطيع ان تقيم معرض دولي بعد عام من تحريرها، مؤكدا على ان البنية التحتية في مدينة الحمدانية جاهزة لإقامة المعرض.

وأعرب السفير الصيني تشي تشيانجين عن سروره بإقامة معرض حلب الدولي المؤشر لعودة الحياة اليها والتي تعني لسورية الكثير، وذلك بفضل الانتصارات التي يحققها الجيش السوري على الإرهابيين، ولفت تشيانجين بأن الصين متحمسة بشكل كبير للمشاركة بعجلة أعادة الاعمار التي بدأت في حلب وبالعديد من المحافظات السورية.

مشيرا الى ان العلاقة الصناعية بين الصين وسورية هي علاقة قوية مؤكدا بأن مهما تعرضت سورية من أزمات لكن هذه العلاقة ستستمر بدون توقف وهناك العديد من المشاريع المشتركة مستقبلا.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بأن المعرض هو اعتزازا وفخرا لجميع السوريين الذين انتظروا طويلا لقيام واسترجاع حلب التي تعد عاصمة الاقتصاد السوري بعد المؤامرة الشرسة التي أحيكت عليها، مؤكدا على تقديم الدعم من قبل غرفة التجارة لإنجاح المعرض.

يذكر بأن الهدف من أقام معرض حلب الدولي هو الترويج للصناعة وللمنتجات السورية محلياً وعالمياً، وتشجيع المنتج السوري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بفضل جهود الدولة الرامية الى دعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين واصحاب الأعمال وإمكانية فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات السورية.