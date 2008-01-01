إذاعة دمشق تحتفل بعيدها الـ 71 بدار الاسد للثقافة والفنون

دمشق_ جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

أقامت وزارة الإعلام حفل بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس إذاعة دمشق تحت عنوان ( هنا دمشق .. عز الشرق) على خشبة مسرح دار الأوبرا بدار الاسد للثقافة والفنون.

حيث تناول الحفل عروض راقصة وبصرية وتمثيلية لمراحل من تاريخ إذاعة دمشق قدم فيها عديد من الفقرات المتنوعة سمعها الجمهور منذ سنوات منها نشرة الأخبار وبرنامج مرحبا يا صباح وظهر، وتم تقديم على شاشة العرض مادة عن نشأة الإذاعة التي رافقت استقلال سورية ومواكبتها لأهم الانتصارات العربية وصولا للبيان الأول لحرب تشرين التحريرية.

وفي كلمة له بين وزير الأعلام عماد سارة خلال الحفل على أهمية تلك الإذاعة التي تأسست في الرابع من شباط عام 1947 وتربى عليها جميع السوريين لما قدمته من برامج ومسلسلات وأصوات مذيعيها، ولفت سارة على وجود طاقم متميز أستطاع ان يواكب جميع الاحداث العربية لتقديم واجبهم الإعلامي بكل مصداقية.

مشيرا الى أن هذا الحفل لم يكن متواجد اليوم لولا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها الجيش العربي السوري، وان الاحتفالية بهذه الذكرى تعبر عن دور وزارة الاعلام بكافة مؤسساتها بأن شعارها هو ( وطن شرف إخلاص).

من جانبه بين مدير إذاعة دمشق أسامة شحادة أن الاحتفالية بإذاعة دمشق التي يليق بها الفرح وبدمشق التي تعد اقدم عاصمة ومدينة تاَمر عليها الغرب ان تكون اليوم نراها منتصرة بفضل تضحيات جيشها وشعبها وقيادتها الذين أصروا بالوقوف بوجه هذه الحملة الشرسة ليعيشوا اليوم حالة الفرح والنصر من خلال عملية مرحلة إعادة الاعمار التي تشهدها سورية.

وفي تصريح خاص لموقع ( جهينة نيوز) اكد معن جمعات رئيس دائرة المذيعين في إذاعة دمشق بأن حفل الإذاعة اليوم بعيدها الـ 71 دليل على أصالة واستمرارية هذه الإذاعة التي واكبت جميع الاحداث العربية بكل مجرياتها وتفاصيلها والتي كانت الداعمة والساندة لصوت الحق العربي في كل مكان، وكان لها دور كبير في شهرة عمالقة الفن.

ليقوم كل من وزير الإعلام ووزير الثقافة محمد الأحمد ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات والاتحادات الدكتورة سلوى عبد الله ونايف عبيدات المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون ومدير إذاعة دمشق بتقديم شهادات تكريم للمذيعين والفنانين الذين عملوا لسنوات عديدة في إذاعة دمشق منهم ( محمود الجمعات ومحمد قطان ومخلص الورار وعمر عيبور وطالب يعقوب وأمية الأسطواني وأحمد إسماعيل وجمال الجيش والفنانين.. هدى شعراوي وصالح الحايك مع تقديم نبذة عن مسيرة كل المكرمين.

وتم في ختام الحفل عزف للفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله مع المطربة عبير البطل، بتقديم كوكبة من الأغاني التي أنطلق بها أصحابها على أثير إذاعة دمشق منها ( عالوما لوديع الصافي، وفقرات من القدود الحلبية، وحول يا غنام لسهام و احكيلي عن بلدي للسيدة فيوز والعديد من الاغاني).

وحضر الحفل وزير الإعلام عماد سارة و وزير الثقافة محمد الأحمد ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نايف عبيدات ومدير المؤسسة العربية للإعلان وسيم حمزة وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين الذين كان لديهم مسيرة مشرقة في الإذاعة التي نقلت جميع الصور العربي والتي كانت الخط الرديف للجيش العربي السوري.