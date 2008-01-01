«مديرية أمن القاهرة» توقف تصوير مسلسل غادة عبدالرازق.. والسبب؟

جهينة نيوز:

ألغى المخرج المصري "طارق رفعت" تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “ضد مجهول”، داخل مديرية أمن القاهرة، بعد مغالاة الأخيرة في رسوم التصوير داخلها.

وحيث أن المخرج رفعت يبحث حالياً عن مكان لتصميم ديكور شبيه بمديرية الأمن، لاسيما أن هذا الموقع سوف يظهر كثيراً علي مدار الأحداث، حيث نصحه العاملون معه بالتوجه إلى إحدى الفيلات المطلة على النيل، التي دائماً ما يتم استعمالها في مشاهد الاستجوابات والنيابة العامة، ولكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الان بحسب موقع الاماراتية الاخبارية .

”ضد مجهول” من بطولة غادة عبدالرازق وحنان مطاوع وفراس سعيد وأحمد سعيد عبدالغني وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة.