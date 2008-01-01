تخريج 112 قاضياً وقاضية من المعهد العالي للقضاء

جهينة نيوز

خرج المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل اليوم الدورة الأولى من القضاة البالغ عددهم 112 قاضيا معينين بالمرسوم رقم 39 تاريخ 28-1-2018 بعد إتمام دورتهم التي استمرت سنتين في مجال القانون والقضاء.

وأكد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار خلال حفل التخريج أن القضاة الجدد سيرفدون الجسم القضائي بكوادر جديدة مؤهلة داعياً اياهم إلى التسلح بالعلم والمواظبة على اكتساب المعارف الجديدة.

وأشار وزير العدل إلى أنه يتوجب على القضاة الخريجين أن يعوا ثقل الأمانة الملقاة على كواهلهم ويدركوا حجم المسؤوليات التي يتصدون لها وأن يكونوا نموذجاً في النزاهة والاستقامة ومثالا في الكفاءة والأخلاق.

بدوره لفت عميد المعهد العالي للقضاء القاضي محمد جمال الدين الخطيب إلى دور المعهد في اكساب القضاة الجدد المعرفة القانونية الصحيحة وتدريبهم على السلوك القضائي القويم.

وألقى القاضي الخريج الأول في الدورة علاء البوشي كلمة الخريجين أكد فيها الالتزام بحمل رسالة القضاء كرسالة حق وعدالة والتزام بالقوانين وإنصاف المظلوم.

وتم خلال حفل التخريج الذي حضره أعضاء مجلس القضاء الأعلى توزيع الشهادات على الخريجين الذين أدوا كل على حدة اليمين القضائية أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى.

سانا