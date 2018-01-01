أبراج يوم الثلاثاء 2018/2/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٦/ ٢: سريع الحماية لنفسه، يصيب الهدف الرقابة الذاتية مهمة عنده، لا يغضب بسرعة متشبث، مقاوم انفعالي يبالغ بالتدخل والخدمة ولكنه ينسحب فجاة، يعتمد لغة القلب، الايام القادمة مسيرة مستقلة، تقدم وإبداع للبعض انتصار وللبعض لا تستعجل الامور، سفر وتغيير سكن، دورات تدريبية، معاكسة فلكية وتكون السنة على صعيد العائلة، مقبل على الدنيا ويتسارع النمط وتتضاعف المسؤوليات وتكون بمركز اكبر

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: يحملك تحضير لقصة تتعلق بإجراء صحي ضروري او إعادة مشروع تعثر سابقا او معالجة موضوع فيه مصالحة، لا تشتت طاقتك، لا تبالغ احتمال تدخل احد المعارضين، كن ديبلوماسي

الثور: كن واعيا ومتيقظا لكل ما يدور حولك بسبب تيارات متناقضة تجرك لتقع في بعض التعقيدات، لا تهمل اي عمل يجب ان تقوم بهدوء حتى لا تنعكس عليك سلبا ولتكون قادرا على منح شريكك العاطفي كل الطمأنينة والاستقرار، اصطحب الشريك في جولة لتعيد اجواء الحب والحميمية

الجوزاء: تسجل مجموعة من الضغوطات في جو العمل، إرهاق وتراكم أعمال وتقوم بعمل إضافي نتيجة عمد الراحة الكافية لذلك رفه نفسك قد لا تجد أحدا يساعدك قد يضايقك احد او تتعرض للانتقاد لا تتأفف واعمل برضاك وانتبه لصحتك وغذائك وانجز ما عندك من عمل متراكم، نهار مضغوط للزوار والضيوف وتراكم الاعمال يصطحبون معهم زوار إضافيين

السرطان: يحتاجك احد لمؤازرته، تفرح لاجواء رقيقة، الحظ لا يتخلى عنك ماليا او عاطفيا، بامكانك قضاء وقت جميل مع الاحبة واعمل لنفسك جو من الهدوء والسلام، تغييرات مهمة في حياتك وتركب موجة من الابداع، تعبر عن ذاتك، تستنتج ان الامال تصرفه في سهرة او في عمل ممتع

الاسد: مشغول بمشاغل عقارية عائلية، مشاغل تحيرك في التمييز بين المواقف العائلية تدخلك في دوامة الصراع النفسي، للبعض احتكاك مباشر ويصب الزيت على النار وللبعض احذر اللعب بالنار، امر شخصي وتتوالى الاحداث، مزاجك فيه معاكسة

العذراء: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي اليوم ان تفكر وترغب بأشياء حتى تجد الأبواب مفتوحة على صعيد اجتماعي او مالي، تتذوق طعم السعادة وتلمس اهتمام بلقاءات مسلية، وعلاقات مميزة مع اولاد، يوم محظوظ، قصة تتعلق بالصوت المسموع وطلة مميزة على الجمهور، حظ مالي واخبار جيدة تسمعها.

الميزان: القمر بالعقرب تتحرر من بعض الضغوطات التي تعيد لك بعض الارتياح والرفاهية وتطمئن لسير امورك وتتصاعد حظوظك تدريجيا، تخطيط نظري او عملي للمال لذلك ثقتك بنفسك عالية وعندك نشاط وبإمكانك تبادر بخطوات جديدة تعود بالنفع عليك، حاول إعادة امورك التي ساءت لان الدنيا بألف خير

العقرب: القمر ببرجك يساعدك على الخروج من الدروب الضيقة وتجد نفسك تتصاعد قوة وارادة توضح بعض الامور وتمحو الضغائن وتتخلص من سوء التفاهم ما كان صعبا في اليومين الماضيين تعترف بأخطائك خذ الامور ببساطة واكتف بالاشياء البسيطة حتى تعود حياتك لمجاريها، ردود أفعالك شفافة

القوس: تبالغ باستهلاك صحتك بسبب نشاطك الدائم وطبعك الحماسي تتجاوز الحدود وترهق نفسك نهارك بطيء وفيه مخاطرة بطيئة وتكون على غير العادة هادئ باغلب الأماكن التي تتواجد فيها يظهر عليك الشرود والعودة للماضي وقد يظهر شخص مزعج ويقول كلاما له وقع محزن، الافضل ان تبقى متفائلا، خذ الامور ببساطة وكن حريص على اخذ قول الاخرين ببساطة.

الجدي: تنشط اجتماعيا، تلتقي باصدقاء، تشارك بحفلة او مناسبة سعيدة، لا تبق وحيدا بل سارع لتلعب دور لان ادواك بناءة في مجتمعك، حضورك لافت شعبيتك واسعة، الرؤية واضحة، لا يجوز اخذ القرارات المتسرعة وتزداد رغبتك بحضور مناسبات، البعض مصالحة وتجاوز عقبات.

الدلو: تحافظ على سمعتك وانجازاتك في مجال العمل، يوم مناسب للبحث عن فرصة عمل لا تجازف بوضعك الاجتماعي، تجنب التصرف الارتجالي، ركز على عمل واحد، انجز أعمالك كاملة، الاضواء عليك اياك والغضب، اضبط اعصابك حتى لا ينال احد من عملك

الحوت: نهارك جيد وانت اكثر الناس حظا وخاصة ان القمر ببرجك، اليوم تقف على نهار مهم مليء بالفرص الثمينة فيه تحديات وإثبات لمن حولك أنك قادر على تخطي اي صعوبة، انت أهل للثقة بإمكانك ان تحقق وتسيطر وتدفع بمصالحك سولء على صعؤد شخصي أو اجتماعي، عروض وفرص مغرية تساعدك على الحظوظ