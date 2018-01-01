أردوغان يستعمل دبابة إسرائيلية في العدوان على سورية

الإثنين, 5 شباط 2018 الساعة 21:39 | سياسة, عالمي

أردوغان يستعمل دبابة إسرائيلية في العدوان على سورية

جهينة نيوز

رغم ان الرادارات الامريكية الموجودة في تركيا و بحسب المعلن هي رادارات إنذار مبكر لحماية كيان الإحتلال الصهيوني, و لكن أردوغان لا ينفك يتشدق بالقدس و الدفاع عنها رغم ان بلاده تقيم أفضل العلاقات مع الاحتلال الصهيوني, و أكثر من ذلك تعتبر معبر للإحتلال الامريكي الى المنطقة, و بعض دبابات أردوغان الألمانية التي دمرت في عفرين تم تحديثها من قبل كيان الإحتلال الاسرائيلي, و لكن صور جديدة ظهرت على شبكات التواصل الإجتماعي للقوات التركية رصدتها جهينة نيوز تكشف إستعمال أردوغان لدبابات إسرائيلية الصنع و هي دبابة (M60T Sabra) .

و يذكر أن دبابات أم 60 تي يتم تصنيعها خصيصا لتركيا من قبل كيان الإحتلال الصهيوني و منها عدة نسخ و نسخة ام كي 2 يصنع بعض من قطعها في تركيا و الباقي في كيان الإحتلال الصهيوني, و كانت تركيا تعاقدت مع شركات إسرائيلية لإزالة الألغام على حدودها مع سورية قبل الأزمة السورية بسنة في عملية تمهيد لإدخال الارهابيين الى الاراضي السورية, و منذ مطلع الحرب على سورية و تركيا معبر للإرهابيين و الأسلحة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا