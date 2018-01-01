أردوغان يستعمل دبابة إسرائيلية في العدوان على سورية

جهينة نيوز

رغم ان الرادارات الامريكية الموجودة في تركيا و بحسب المعلن هي رادارات إنذار مبكر لحماية كيان الإحتلال الصهيوني, و لكن أردوغان لا ينفك يتشدق بالقدس و الدفاع عنها رغم ان بلاده تقيم أفضل العلاقات مع الاحتلال الصهيوني, و أكثر من ذلك تعتبر معبر للإحتلال الامريكي الى المنطقة, و بعض دبابات أردوغان الألمانية التي دمرت في عفرين تم تحديثها من قبل كيان الإحتلال الاسرائيلي, و لكن صور جديدة ظهرت على شبكات التواصل الإجتماعي للقوات التركية رصدتها جهينة نيوز تكشف إستعمال أردوغان لدبابات إسرائيلية الصنع و هي دبابة (M60T Sabra) .

و يذكر أن دبابات أم 60 تي يتم تصنيعها خصيصا لتركيا من قبل كيان الإحتلال الصهيوني و منها عدة نسخ و نسخة ام كي 2 يصنع بعض من قطعها في تركيا و الباقي في كيان الإحتلال الصهيوني, و كانت تركيا تعاقدت مع شركات إسرائيلية لإزالة الألغام على حدودها مع سورية قبل الأزمة السورية بسنة في عملية تمهيد لإدخال الارهابيين الى الاراضي السورية, و منذ مطلع الحرب على سورية و تركيا معبر للإرهابيين و الأسلحة.