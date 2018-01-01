فيديو مذهل لمقاوم فلسطيني يطعن جندي للإحتلال

جهينة نيوز

قتل جندي صهيوني مساء اليوم الاثنين، بعملية طعن قرب مستوطنة ارئيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بين محافظتي نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

هذا و أكدت مصادر الإحتلال أن المقاوم الفلسطيني تمكن من الإنسحاب سالماً بعد تنفيذ العملية.

و تعليقا على العملية البطولية أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “أن عملية سلفيت البطولية تأتي رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وشددت سرايا القدس في بيان صحفي على ان العملية تؤكد أن مقاومة شعبنا مستمرة حتى طرد هذا العدو الغاصب.