الموت يغيب الكاتب والباحث شمس الدين العجلاني

جهينة نيوز

غيب الموت الكاتب والباحث شمس الدين العجلاني عن عمر ناهز الـ 67 عاما إثر نوبة قلبية حادة.

و ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا " أن جثمان الراحل سيشيع يوم غد من مشفى المواساة الجامعي في دمشق ليصلى عليه في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد عقب صلاة العصر ثم إلى مثواه الأخير في مقبرة آل العجلاني بتربة الباب الصغير.

يذكر أن الراحل من مواليد دمشق عام 1951 تمرس في العمل الإعلامي في جهات رسمية وعامة عديدة وله العديد من الدراسات والمقالات في الصحف والمجلات العربية كما أشرف على إصدار العديد من الصحف والمجلات السورية وشارك في المؤتمرات والندوات العلمية والسياسية والبرلمانية وهو عضو في اتحاد الصحفيين بسورية.

للراحل العديد من الكتب منها “الجبهة الوطنية التقدمية والتعددية السياسية والحزبية في سورية” و”الاعتداء الفرنسي على دمشق والمجلس النيابي” و”المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان” وكان آخر إصداراته “شوام شيوخ الصحافة”.