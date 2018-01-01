محكمة كورية تفرج عن وريث مجموعة سامسونغ

جهينة نيوز:

ثبتت محكمة استئناف كورية جنوبية الاثنين ادانة وريث مجموعة سامسونغ العملاقة لي جاي-يونغ الذي يحاكم بتهمة الفساد، لكنها خفضت الحكم الى السجن مع وقف التنفيذ وأمرت بالافراج عنه فورا.

وكان حكم على نائب رئيس "سامسونغ الكترونيكس" ونجل رئيس مجموعة سامسونغ لي جاي-يونغ (49 عاما) في آب/اغسطس الماضي بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بالفساد واستغلال ممتلكات اجتماعية.

كما ادين بالادلاء بشهادة زور في اطار الفضيحة التي ادت الى اقالة الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون-هي.

وسامسونغ هي أكبر مجموعة على الاطلاق في الاقتصاد الحادي عشر في العالم. ويعادل رقم أعمالها خمس اجمالي الناتج الداخلي الكوري الجنوبي.

ويبدو ان فرعها "سامسونغ الكترونيكس" الذي يحتل المرتبة الاولى في العالم لانتاج الهواتف الذكية والشرائح الالكترونية، لم يتأثر بسجن نائب رئيسه اذ ان نتائج ادائه التي نشرت الاسبوع الماضي تشير الى ارتفاع ارباحه الصافية بنسبة 85 بالمئة في 2017.

وقال خبراء ان قرار محكمة الاستئناف يندرج في اطار تقاليد طويلة في القضاء للتسامح مع مسؤولي سامسونغ.

ولي كان أول مسؤول في هذه المجموعة يدخل السجن مع ان القضاء لاحق من قبل والده وجده.

وادين وريث وحفيد مؤسس المجموعة بعدد من المخالفات تتعلق خصوصا بفساد واستغلال ممتلكات اجتماعية وتبييض اموال وحتى الادلاء بشهادة زور امام هيئة وطنية.