إيران تفتتح خط انتاج طائرات مسيرة تكتيكية مزودة بقنابل ذكية

جهينة نيوز

افتتحت إيران اليوم خط الانتاج المكثف لطائرات مسيرة من طراز “مهاجر6” التكتيكية المزودة بقنابل ذكية بالغة الدقة.

وقال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيراني العميد أمير حاتمي خلال مراسم الافتتاح: إن” إيران توصلت إلى قدرات دفاعية باهرة رغم الحظر الشامل المفروض من قبل الأعداء” مشيرا إلى أنه تمت إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة التكتيكية “مهاجر 6” المزودة بقنبلة “قائم” الذكية وبالغة الدقة كأحد المنجزات المهمة للصناعة الدفاعية الإيرانية.

وأضاف حاتمي: إن” هذه الطائرة المسيرة قادرة على تنفيذ مهمات الاستطلاع والمراقبة والقتال بنطاق عملاني واسع ومواصلة التحليق لفترة طويلة كي تتمكن من تدمير الأهداف المطلوبة” مبينا أنها قادرة على حمل مختلف أنواع معدات المراقبة والاستطلاع والقتال كما أن استخدامها يوفر إمكانية الرصد الجوي الطويل وتدمير الأهداف في فترات وأماكن مختلفة بدقة عالية.

واعتبر حاتمي أن الهبوط والإقلاع الآلي واستخدام منظومات الكتروايونيكية ذكية وطنية الصنع في تصميم وتصنيع تلك الطائرة من شأنه أن يجعلها ضمن الطائرات المسيرة الفاعلة ومن الطراز الأول في العالم مشيرا إلى أنه تم تصميم الطائرة من قبل خبراء منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية لتؤدي مهمتها بفاعلية في مختلف العمليات والأجواء والظروف المتغيرة.

من جهة ثانية صممت الصناعات الدفاعية الإيرانية نظاما آليا لمدفعية الهاون يمنح آمر هذه القطعة الحربية إمكانية إصلاح زاوية إطلاق مدفعه التي تتغير جراء الاهتزازات عن بعد الأمر الذي يسهل عليه تنفيذ رمايات نارية دقيقة على مواقع العدو.

ويتم تركيب أقسام هذا النظام الالي على جهاز هلال المرافيع التابع للسلاح وقسمي زاوية الإطلاق واتجاه المدفع فيما يتم التحكم به عن بعد بواسطة لوحة .

وكانت إيران أزاحت الستار خلال الأعوام الأخيرة عن عدد من المنجزات العسكرية المتعلقة بالطيران من بينها طائرة “هدهد” بدون طيار وطائرة “كوثر” النفاثة للتدريب إضافة إلى معدات دفاعية أخرى.