مصر تعلن القضاء على متشدد شديد الخطورة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المصرية مقتل متشدد شديد الخطورة، والقبض على 6 آخرين، وتدمير مخازن أسلحة في شمال سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من "القضاء على متشدد شديد الخطورة وضبط 6 آخرين من المشتبه بهم"، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأضاف في بيان، أن القوات تمكنت أيضا من "اكتشاف وتدمير سيارتي دفع رباعي، و6 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية"، بالإضافة إلى تدمير مخزنين يحتويان على قطع غيار دراجات نارية و51 عبوة ناسفة.

كما تم "اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية وأجهزة الاتصال والذخائر والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".