الدفاع الروسية تكشف معلومات جديدة حول مقتل الطيار الروسي

الإثنين, 5 شباط 2018 الساعة 17:11 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية تكشف معلومات جديدة حول مقتل الطيار الروسي

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن منح الطيار الروسي، قائد "سو-25" التي أسقطت في سوريا، رومان فيليبوف، لقب "بطل روسيا".

وجاء في بيان الدفاع: "منح وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، سيرغي شويغو، نائب قائد سرب فوج الاقتحام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، الرائد الطيار، رومان فيليبوف، الذي قتل يوم 3 شباط/فبراير، في معركة ضد الإرهابيين، في الجمهورية العربية السورية، لقب بطل روسيا بعد مقتله".

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "بعد هبوطه بالمظلة، على مقربة من قرية…التي يسيطر عليها الإرهابيون، قام الرائد رومان فيليبوف، حتى الدقائق الأخيرة من حياته، بخوض معركة غير متكافئة بأسلحته [مسدس وقنلبة]، ومنع الإرهابيين من التقدم، بعد محاصرته من قبل الإرهابيين، وإصابة خطيرة، فجر الضابط الروسي نفسه بقنبلة يدوية عندما أصبحت المسافة بينه وبين المسلحين عدة أمتار".

وجاء في البيان: "أثناء الطلعة الجوية يوم 3 فبراير/شباط لمراقبة منطقة خفض التصعيد بإدلب… أسقطت طائرة الاقتحام من طراز "سو-25" بقيادة الرائد الطيار رومان فيليبوف، من قبل الإرهابيين. وحاول الطيار لآخر لحظة الحفاظ على تحليق الطائرة في الجو وتمكن من إبلاغ القيادة عن مهاجمته بصاروخ".


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