اسبانيا تفك شيفرة عمرها 500 عام؟!

جهينة نيوز:

تمكنت المخابرات الإسبانية من فك شفرة عمرها 500 عام، استخدمت في الرسائل بين الملك فرديناند وأحد قادته العسكريين، والذي كانت رسائله حيرت المؤرخين على مدى قرون.

وتحتوي الرسائل، بين فرديناند والقائد العسكري غونزالو من قرطبة، على تعليمات عن الاستراتيجية المستخدمة في حملة عسكرية في إيطاليا في بدايات القرن السادس عشر. وكتبت الرسائل بالشفرة خشية سقوطها في يد الأعداء.

وتعرض الرسائل في متحف الجيش الإسباني في طليطلة، واستغرق الأمر المخابرات الإسبانية نحو نصف عام لفك شفرة أربع رسائل منها. ويصل عدد صفحات بعض من هذه الرسائل إلى 20 صفحة تقريبا.

ومن بين التفاصيل التي تحويها الرسائل تعليمات من بينها كيفية انتشار القوات وتوبيخ وجهه الملك للقائد لعدم استشارته قبل البدء في مشاورات دبلوماسية.

وفي بدايات القرن السادس عشر كان الأمر يستغرق 15 يوما لتصل الرسائل من مقر إقامة الملك إلى جنوب غرب إيطاليا حيث المقر العسكري لغونزالو.

وكانت الشفرة المستخدمة في الرسائل بين الملك فرديناند وغونزالو معقدة للغاية، حيث تتكون من 88 رمزا مختلفا و237 حرفا.

وكانت كل رسالة تضم ما بين رمزين أو ستة رموز، مثل المثلثات أو الأرقام، بالإضافة إلى الحروف.

وكان ملك أراغون وراء تمكن الإسبان من فرض سيطرتهم على إسبانيا عام 1492 بعد حروب مع العرب، وكان أيضا وراء رحلة كولومبوس إلى أمريكا.

المصدر: “بي بي سي”