الدوري السوري الممتاز ... الزعيم بطل الذهاب.. وأقوى هجوم برتقالي

جهينة نيوز – غسان شمة:

كما هو متوقع فقد تمكن الزعيم الجيشاوي من إنهاء مرحلة الذهاب من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم وهو على قمة اللائحة، بثلاثين نقطة، بعد منافسة شديدة من فريقي الاتحاد والوحدة اللذين تقاسما الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر، وأفضلية فارق التهديف لمصلحة الاتحاد على الرغم من امتلاك البرتقالي خط هجوم هو الأقوى بين الفرق... فيما بدا الجهاد وكأنه استسلم لواقعه وظروفه وفرق أخرى تميل هنا وهناك ... وفي الميزان الفني لمرحلة الذهاب يمكن أن نرسم الخطوط التالية:

مستويات طابقية

مع بداية الموسم بدا تشرين قادم بقوة لكن بعد عدة أسابيع ظهر أن المنافسة ستنحصر بين الجيش والوحدة والاتحاد على الصدارة وهذا ما انتهى إليه واقع الحال، وفي الجولة الأخيرة تبادل الاتحاد والوحدة المواقع بفارق التهديف للأهلاوي مع رصيد مشترك من النقاط ... وكذلك الأمر بالنسبة للمستوى حيث كان فريق الجيش أكثر ثباتاً وتوازناً بخسارة وثلاثة تعادلات، ويليه الاتحاد بخسارة وأربعة تعادلات، فالوحدة الذي تعرض لثلاث خسارات وتعادل وحيد... ومن نافل القول إن الفرق الثلاث تضم نخبة متميزة من لاعبي الكرة المحليين بالإضافة للخبرة والنفس الطويل...

في المستوى الثاني هناك فرق الطليعة والشرطة وتشرين وحرفيو حلب والكرامة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الفوارق والتغيرات التي حدثت خلال توالي الأسابيع فقد بدأ الحرفيون بقوة لكنهم تراجعوا بعد تراكم المشكلات الإدارية والفنية، كما فشل تشرين في الارتقاء إلى المستوى المنتظر منه بالقياس إلى أسماء اللاعبين الذين تضمهم تشكيلته وإلى ظهوره الطيب بداية الموسم الحالي وفي الموسم الماضي... لكن يمكن القول إن تلك الفرق في حالة من الاطمئنان، وفي منطقة دافئة نسبياً.

وفي المستوى الثالث فرق حطين والمجد والنواعير وهي فرق تعاني الكثير على مستوى العطاء والنتائج السلبية المقلقة... ويأتي بعدهم المحافظة والوثبة اللذان يحتاجان لعمل كبير جداً في الإياب إذا أرادا البقاء، فيما يحتل الجهاد المركز الأخير بخمس نقاط من فوز وتعادلين ويبدو قريباً من توديع الموسم مبكراً ما لم تحدث معجزة في الإياب، وحتى هذه المعجزة تبدو غير واردة بقوة نتيجة ظروف النادي ومعاناته في السفر جدول مبارياته المكثف ما أثر سلباً على نتائجه المتواضعة أصلاً نتيجة ظروفه الفنية والمادية..

الأقوى والأضعف

بعيداً عن الصدارة تميز خط هجوم الوحدة بغزارة تهديفية نوعاً ما ووصلت رقيماً إلى 26 هدفاً في 13 مباراة بواقع هدفين لكل مباراة... فيما سجل خطا هجوم الجيش والاتحاد 21هدفاً لكل منهما، ثم الشرطة 17وحطين16..

وعلى الجانب الآخر لم يتمكن الوثبة من تجاوز الأهداف السبعة التي أشارت إلى ضعف هجومي لم ينافسه عليه إلا الجهاد الذي سجل 8 أهداف، في حين تلقت شباك الجهاد أكبر عدد من الأهداف نسبة لغيره فقد أمطرته الفرق الأخرى بخمسة وعشرين هدفاً، وتلقت شباك المحافظة 22ثم الشرطة والنواعير وعلى كل منهما 19 هدفاً.

سجل تهديفي

شهدت مرحلة الذهاب تسجيل 204 أهداف في 91 مباراة أي بمعدل 2,2 في المباراة الواحدة وهي نسبة معقولة... وأعلى نسبة تسجيل كانت في الجولة الثانية برصيد 24 هدفاً، والأدنى في الجولة السادسة بستة أهداف فقط... وقد شهدت الجولتان الثالثة والرابعة تسجيل 20و22 هدفاً على التوالي، فيما شهدت الجولة الافتتاحية تسجيل 12 هدفاً.

ترتيب الفرق

الجيش30نقطة، الاتحاد فالوحدة ولكل منهما 28 نقطة، الطليعة 21، الشرطة 19، تشرين ثم ح.حلب ولكل منهما 18 نقطة، الكرامة 16، حطين والمجد والنواعير على التوالي ولكل منهم 15، الوثبة 12، المحافظة 11، وأخيراً الجهاد بخمس نقاط.