«عزف منفرد» يجمع نجوم الدراما السورية

جهينة نيوز- دمشق: عبدالهادي الدعاس

عقدت المؤسسة العامة للسينما مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء عمليات تصوير الفيلم الروائي الطويل (عزف منفرد) وذلك في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

يروي الفيلم ان الحرب ورطة كبرى بحياة البشر وهي في نفس الوقت مختبر متعدد الاستعمالات يكشف أمراض المجتمعات وأخلاق الأفراد بالتعاطف والتآزر في المحن،

"عزف منفرد" هو محاولة إيضاح ما يمكن أن تسبب المصادفة من القصص المعبرة عن الإنسان الذي لا تُفقده الحرب حسّه الإنساني ، ولا تجبره الظروف على تجاهل الألم البشري ، الذي _ لفرط غزارته _ يؤسس لبلادة العبور ونقص الانتباه .

حيث اكد مدير المؤسسة العامة للسينما "مراد شاهين" ان المخرجين السينمائيين ممتلكين لأدواتهم بخبرة ومعرفة تامة، ولدينا ثقة متبادلة معهم فهم قادرين على مس الهم والوجع السوري بشكل مباشر.

ونوه شاهين، بأنه سيكون هناك تعامل جديد مع مخرجين جدد، لمحاولة توسيع هذه الدائرة ليكون لدينا اكبر عدد ممكن من المخرجين الموهوبين والقادرين على كتابة او تنفيذ نصوص سينمائية جيدة ومميزة تعبر عن الهوية السورية بشكل اساسي.

وبين مخرج العمل "عبداللطيف عبدالحميد" بأن (عزف منفرد) ستدور أحداثه ما بين عامي 2012-2013 معتبرا ان السينما مرأة تعكس الواقع بأدق التفاصيل بمدة زمنية قصيرة، معبرا عن سعادته بوجود نخبة من الممثلين السوريين الذين سينقلون بفنهم الفرح بالغناء والحب والموسيقى في ليالي العقم في مدينة دمشق الحزينة.

وبعد غيابها الطويل عن السينما واعتذاراتها لكثير من الأعمال الدرامية وتأكيد غيابها عن موسم 2018 حتى الآن، لن تخرج النجمة "أمل عرفة" خالية الوفاض هذا العام، حيث ستجسد شخصية رنا في بطولة الفيلم السينمائي «عزف منفرد»، معبرا خلال المؤتمر الصحفي عن مدى سعادتها بالوقوف للمرة الثانية بعد فيلم (صعود المطر) أمام عدسة عبداللطيف عبدالحميد.

ولفتت عرفة الى ان السينما هي المنفذ الكبير للفنان السوري في حالة عدم الاستقرار في التسويق الدرامي التلفزيوني، مؤكدة ان عبدالحميد استطاع ان يروي مجريات احداث 2012-2013 بذكائه وسلاسة افكاره ليقول من خلاله للعالم ان لا طريق للسلام إلا بالحب.

ولفت الممثل "فادي صبيح" لموقع (جهينة نيوز) عن شخصيته طلال عازف موسيقي يتعرض لموقف إنساني يتعامل معه بكل جوارحه محبة وايمانا منه بالإنسانية، دون أن تجبره الظروف على تجاهل هذا الموقف الانساني، ومن هنا تبدأ الورطة الأخلاقية في مساعدة الرجل المجهول، في الوقت الذي يكابد فيه طلال صعوبات العثور على تكاليف الحياة اليومية..

ووصف صبيح بأن العزف على الكونترباص ستكون تجربة صعبة وسيحاول قدر الامكان أن يكون مقنع بأداء هذه الشخصية المختلفة.

وصرحت الفنانة "رنا شميس" عن دورها بالفيلم انها ستؤدي شخصية إيجابية مليئة بالحب والموسيقى، معربة عن التحدي الكبير والتجربة الجديدة المختلفة التي وضعت أمامها بتقديم عدداً من الأغاني في الفيلم لتكون تجربتها الأولى في الغناء .

وأعرب الفنان "جرجس جبارة" عن مدى سعادته بهذه الفرصة التي اعتبرها مبكرة أمام المخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد، حيث سيؤدي في عزف منفرد شخصية إنسانية شاملة، معتبرا السينما إضافة مهمة لمسيرة كل فنان سوري..

يذكر أن العمل من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد، بطولة: فادي صبيح، أمل عرفة ، رنا شميس، جرجس جبارة، وتمثيل: كرم الشعراني، بيدروس برصوميان، عبد الرحمن قويدر، فايز أبو شكر، والشاب ورد عجيب..